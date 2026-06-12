Escándalo: Suspenden a entrenador por conducta sexual inapropiada

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En el universo hípico, las conductas de los profesionales de la industria poseen relevancia no solo durante la competencia oficial, sino también fuera de las pistas y los centros de entrenamiento. El comportamiento de jinetes, preparadores y propietarios sirve de referencia tanto para sus colegas como para el público en general; un ejemplo de esto es el reconocimiento que otorga el premio George Woolf en los Estados Unidos a la rectitud profesional entre los jockeys.

Sin embargo, el incumplimiento de las normativas éticas conlleva estrictas consecuencias de orden disciplinario. Recientemente, un entrenador de purasangres de carreras ha recibido una severa sanción debido a un comportamiento inapropiado.

Suspensión y condiciones éticas

El preparador británico Jamie Osborne fue suspendido por un periodo de tres meses tras admitir que fotografió el trasero de una mujer sin su consentimiento y difundió la imagen en un grupo de la plataforma de mensajería WhatsApp.

Con este hecho, la autoridad determinó que Osborne infringió los puntos 1 y 3 del Código de Conducta de la British Horseracing Authority (BHA), los cuales establecen textualmente:

Punto 1: "Todos deben proteger la dignidad de los demás y tratarse mutuamente con cortesía, respeto y amabilidad".

"Todos deben proteger la dignidad de los demás y tratarse mutuamente con cortesía, respeto y amabilidad". Punto 3: "Ninguna persona deberá incurrir en ningún tipo de conducta sexual inapropiada".

A raíz de su declaración y la aceptación de los cargos, la sanción de Osborne incluye un periodo de prueba de seis meses. Adicionalmente, el entrenador se encuentra obligado a presentar una disculpa formal y por escrito a la persona afectada a más tardar el próximo 15 de junio.

Como complemento, el dictamen estipula el pago obligatorio de una multa con carácter de donativo por un monto de £3,000 (aproximadamente 4,000 dólares), así como la asistencia y acreditación de cursos especializados orientados a la prevención del acoso sexual.

El origen del incidente

De acuerdo con los reportes difundidos por medios británicos, el suceso ocurrió en el paddock de un hipódromo. Diversas fuentes señalan que el incidente se originó cuando un acompañante de la víctima, quien momentos antes conversaba de manera ordinaria con Osborne mientras los ejemplares se preparaban para competir, se percató de la captura de las imágenes no consentidas, lo que desencadenó una fuerte discusión en el lugar de los hechos.