Conoce al caballo que llevará lentes de esquiar antes de correr en Royal Ascot

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La próxima semana el hipismo del Viejo Continente vestirá sus mejores galas con la disputa del tradicional meeting de Royal Ascot. Serán cinco días de pura emoción en los que los mejores caballos y profesionales de Europa competirán contra purasangres de otras latitudes, en prestigiosos eventos sobre la icónica pista de grama británica.

Desde hace más de tres siglos (fundado en 1711) y con su estructura de temporada real consolidada desde 1768, este evento ha sido el epicentro donde el lujo, el glamour y la tradición convergen con la fuerza del purasangre de carreras. Sin embargo, este año la afición podría ser testigo de un hecho inédito en la historia de la mítica pista.

Una preparación insólita para la Gold Cup

El veterano corredor Trawlerman, ganador de la pasada edición de la prestigiosa Ascot Gold Cup (Grupo 1) en recorrido de 4,000 metros, intentará revalidar su corona el próximo jueves. El defensor de las sedas de Godolphin, que contará nuevamente con la monta de William Buick para la experimentada cuadra de John & Thady Gosden, ha acaparado los titulares de la prensa especializada por la particular forma en la que está entrenando: utiliza lentes de esquiar.

Así como se lee. De acuerdo con la información suministrada por el propio John Gosden al prestigioso podcast del comunicador hípico Nick Luck, el caballo presenta una condición médica particular. "Tiene un problema en uno de sus ojos y se ha vuelto muy sensible a la luz", explicó el preparador. Por ahora, el implemento solo se usa en las mañanas de ejercicios.

Según lo reflejado por el medio hípico Racing Post, Trawlerman se encuentra actualmente en los establos de Clarehaven Stud alojado en el box más oscuro posible para aliviar la molestia de los rayos solares. Aunque las reglas actuales no permiten el uso de este tipo de anteojos en competencia oficial, el equipo de Gosden espera que las autoridades hípicas británicas (BHA) consideren otorgar un permiso especial para la carrera, lo que sentaría un precedente innovador en favor del bienestar y la salud visual del caballo.

Un campeón de mil batallas

A sus ocho años, el hijo de Golden Horn (GB) en Tidespring (IRE) cuenta con un respetable historial de 11 victorias en 23 salidas a la cancha y una producción de £1,554,065 (aproximadamente 2.08 millones de dólares estadounidenses). Su campaña demuestra que la calidad le sobra para afrontar el extenuante maratón de Ascot, ahora con el aditivo de una historia médica que ya está dando de qué hablar en todo el mundo hípico.