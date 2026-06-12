Forever Young es dueño de las apuestas futuras en el Ranking rumbo hacia la Breeders’ Cup 2026

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La temporada de preparación para la Breeders' Cup empieza oficialmente ahora que ha finalizado la temporada de la Triple Corona. Faltan aproximadamente cuatro meses antes del campeonato mundial, que tendrá lugar en Keeneland entre el 30 y el 31 de octubre.

De manera, que la temporada de preparación, continua hasta la fecha final. Sin embargo, hay que acotar que los ejemplares citados solo participarán como máximo en dos carreras más hasta la Breeders' Cup.

Forever Young comanda las apuestas futuras hacia las Breeders’ Cup

Forever Young y Nysos, son los vigentes campeones de la Breeders' Cup Classic y la Dirt Mile, respectivamente, dominan la tabla de apuestas. Desde aquel enfrentamiento en la Copa Saudí de (Gr1) en febrero, Forever Young terminó segundo detrás de Magnitude en la Copa Mundial de Dubái (G1) en marzo en Meydan, y Nysos regresó a Estados Unidos y ganó la Met Mile (G1) el 6 de junio en Saratoga.

Los tres primeros clasificados de la lista son Further Ado y Golden Tempo. Sus temporadas en la Triple Corona fueron muy distintas: Further Ado perdió el Derby de Kentucky como favorito antes de regresar para ganar el Matt Winn Stakes (G3). Golden Tempo ganó tanto el Derby como el Belmont Stakes y será el campeón de su división, a menos que un potro de tres años tenga una segunda mitad de temporada excepcional derrotando a un macho mayor.

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