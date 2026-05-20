Forever Young y otros seis purasangres japoneses pre-inscritos para el Prix L’Arc de Triomphe (Grupo 1)

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El próximo domingo 4 de octubre a las 16:05 horas (Francia), se tiene prevista la celebración de una de las competencias más importantes del planeta, el Prix L’Arc de Triomphe (Grupo 1), que en su edición 105 tendrá una espectacular bolsa de €5,000,000 en juego, sobre 1 ½ millas (2,400 metros) en grama.

Nombrada como la mejor carrera del planeta en cinco ocasiones, el famoso “Arco de Triunfo” que se corre en el moderno hipódromo de ParisLongchamp, ha registrado este miércoles en horas de la mañana, un total de 73 pre-inscritos, de los cuales 27 son purasangres entrenados en Francia. Daryz, ganador del año pasado, aparece en esa lista al igual que siete caballos procedentes de Japón.

Años de insistencia para ganar el Arco

Forever Young (JPN), el segundo mayor ganador de dinero de la historia, encabeza el grupo de siete purasangres nominados para competir en la búsqueda de su primer triunfo en el “Arco”. El pensionado de Yoshito Yahagi, que no ve acción desde su derrota en la Dubai World Cup (G1), había figurado como un posible participante para competir en el prestigioso meeting de Royal Ascot. Sin embargo, los planes cambiaron.

Ahora, el hijo de Real Steel (Jpn) encabeza las esperanzas asiáticas de ganar esta carrera. Japón registra participación con sus caballos desde 1969, año en el que compitió Speed Symboli, el cual figuró en el undécimo puesto.

En la aventura, probablemente acompañen a Forever Young (Jpn) en la gran cita: Shin Emperor (Jpn), Admire Terra (Jpn), Meisho Tabaru (Jpn), Alohi Ali’i (Jpn), Byzantine Dream (Jpn) y la potra Juryoku Pierrot (Jpn), todos ellos con victorias selectivas, inclusive en pistas fuera de su país natal.

Japón ha acariciado la victoria hasta en cuatro ocasiones. De manera insólita, un mismo caballo ha figurado segundo dos veces y se trata del Triplecoronado Orfevre (Jpn) en los años 2012 y 2013. Nakayama Festa (Jpn), por una cabeza no alcanzó a ganar en 2010. Pero, la que todavía lloran en tierras del sol naciente, fue la del año 1999, pues El Condor Pasa (Jpn), lideró desde la salida y a falta de 50 metros, Montjeu (Ire) le arrebató la victoria, en una de las mejores ediciones del Arco registradas en la historia.