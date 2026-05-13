Entrenador de Forever Young toma esta decisión sobre su futuro

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Luego que se diera a conocer a finales del mes de abril, la nominación del purasangre japonés Forever Young para participar en el Prince of Wales’s Stakes (G1) en la semana de Royal Ascot, este miércoles su entrenador Yoshito Yahagi, ha dado a conocer que el ejemplar no volará a Inglaterra y se encuentra en el Haras de Northern Farm en tierras niponas.

Estados Unidos: Entrenador toma decisión sobre el futuro de Forever Young

El entrenador japonés ha indicado que el purasangre de cinco años solo participará en dos carreras más antes de ser enviado como semental para la temporada 2027. Yahagi aún no ha tomado una decisión sobre cuáles serán las dos carreras que participará el campeón japonés en lo que le queda como purasangre.

Hay dos opciones de pruebas que analiza el entrenador nipón junto con las invitaciones de cada uno de los organizadores que le fueron enviadas. La primera opción sería hacerlo correr en el Irish Champion Stakes (G1) en distancia de 2.000 metros en grama que se celebra en el óvalo de Leopardstown y luego llevarlo a la afamada Gran Premio Arco del Triunfo (G1) a realizarse el 4 de octubre del año en curso en el hipódromo de ParisLongChamp en 2.400 metros en grama

Mientras que las otras dos opciones que son estudiadas son, el Jockey Gold Cup (G1) del 18 de septiembre en el remodelado Belmont Park en distancia de 2.000 metros y la Breeders’ Cup Classic (G1) del próximo 31 de octubre en Keeneland.

Lo que si es seguro, es que el purasangre japonés que ha cosechado una campaña de 11 victorias en 15 presentaciones con más de $30 millones de dólares en ganancias, solo le quedan dos pruebas más antes de comenzar su vida como semental en el 2027.