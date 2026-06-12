Gold Phoenix busca coronar otra victoria en cierre de temporada en el Hollywood Meet de Santa Anita

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Con una cartelera de 12 carreras este domino llega el final de temporada del Hollywood Meet de Santa Anita, ubicado en Arcadia, California. Dentro de esta programación se corre el San Juan Capistrano Stakes (G3) en la cual Gold Phoenix, ganador de un Grado 1 y multimillonario, se perfila como el gran favorito de esta prueba dotado por $100,000, en distancia de 2,200 metros en pista de grama.

Gold Phoenix directo al parque de vencedores

Gold Phoenix, un castrado de 8 años con 32 carreras y ganancias de $2,377,087, se encuentra en su quinta temporada en Santa Anita bajo la tutela del entrenador Phil D'Amato. Esta será su primera participación en el San Juan Capistrano Stakes (G3), valorado por 100 mil dólares ante nueve rivales.

Gold Phoenix consiguió su novena victoria en carreras de grado al ganar el San Luis Rey (G3) sobre 2.400 metros en pista de césped en Santa Anita en marzo. Posteriormente, fue trasladado a Churchill Downs, donde el hijo de Belardo, participó en el Turf Classic (G1) donde terminó séptimo.

Gold Phoenix es propiedad de Agave Racing Stable, Little Red Feather Racing, Sterling Stables y Marsha Naify. D'Amato busca su cuarta victoria en el San Juan Capistrano tras haber ganado tres consecutivas entre 2019 y 2021. El jinete Héctor Berrios montó a Gold Phoenix en sus dos últimas carreras y volverá a ser su piloto.

Enemigos para considerar en esta prueba a dos vueltas

American Hope, con la monta de Armando Ayuso para el entrenador Brian Koriner, llega tras una victoria en una carrera de hándicap de segundo nivel sobre 1 1/8 millas en césped el 1 de mayo en Santa Anita. Este hijo de American Pharoah, es propiedad de Ferro Family Trust, Bruno DeBerdt y Evan Trommer, es un ganador de tres carreras.

Living Life, entrenado por Ron Ellis, llega tras una contundente victoria por 2 1/4 cuerpos en una carrera de hándicap de 1 1/4 millas el 22 de mayo en Santa Anita. Este potro de 6 años, hijo de Flatter, debutó en carreras de stakes en el San Luis Rey, ganado por Gold Phoenix. Living Life, propiedad de Albert y Kathleen Mattivi, será montado por primera vez por el miembro del Salón de la Fama Joel Rosario.

El San Juan Capistrano Stakes (G3), es la novena de la cartelera e inicia a las 9 p.m. hora venezolana.