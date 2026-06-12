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Todo listo para la temporada de carreras en Los Alamitos, California

400 mil dólares en premios para las pruebas Stakes

Por

Darwin Dumont
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 03:00 pm
Todo listo para la temporada de carreras en Los Alamitos, California
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Este fin de semana culmina el Hollywood Meet de Santa Anita Park, para dar paso el Summer Meet de Los Alamitos, desde el viernes 19 de los corrientes, que es el preludio del Fall Meet de Del Mar.

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Los Alamitos tendrá 400 mil dólares en premios en pruebas Stakes

Un total de tres carreras con premios por un total de 400,000 dólares son los platos fuertes de la temporada 2026 de la Feria del Condado de Los Ángeles en Los Alamitos.

  • 20 de junio; Bertrando Stakes ($100,000) en 1,600 metros
  • 27 de junio; Derby de Los Alamitos ($100,000) en 1,800 metros
  • 4 de julio; Great Lady M. Stakes (G2 - $200,000) en 1,200 metros

La temporada de nueve días comenzará el viernes 19 de junio y continuará hasta el domingo 5 de julio. Las carreras se llevarán a cabo de viernes a domingo (del 19 al 21 de junio, del 26 al 28 de junio y del 3 al 5 de julio) durante las tres semanas. La hora de inicio será a la 4 p. m. hora venezolana.

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