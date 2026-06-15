SUNAHIP inicia proceso de registro y formalización para el sector de apuestas digitales

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La Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP) anunció el inicio formal del proceso de registro y regularización legal dirigido a todas las personas naturales y jurídicas que operan en el sector de las apuestas y la hípica digital en el territorio nacional.

El llamado, firmado por el Superintendente Nacional (E), Juan Carlos Amarante León, está orientado específicamente a propietarios, administradores y operadores de páginas web, plataformas digitales y aplicaciones móviles dedicadas a la explotación del espectáculo hípico y la captación de apuestas de carreras nacionales e internacionales.

Este proceso de regularización se fundamenta en el Decreto N° 422 con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Regula las Actividades Hípicas. Dicha normativa establece que la SUNAHIP es el único órgano del Estado competente para regular, fiscalizar, supervisar y autorizar cualquier actividad ligada al hipismo y sus apuestas derivadas, por lo que toda plataforma que opere actualmente de forma independiente tiene la obligación legal de ponerse a derecho de manera inmediata.

SUHAHIP: Proceso de Registro

Para formalizar el registro, los actores interesados deberán acudir desde este lunes 15 hasta el viernes 19 de junio de 2026 a la sede principal de la institución, ubicada en el piso 6 del Edificio Sede SUNAHIP, en la Avenida Intercomunal Valle-Coche, Urbanización La Rinconada, Caracas. En el lugar se deberán consignar los requisitos exigidos por las autoridades, en estricto cumplimiento de la Providencia N° 481, de fecha 15 de octubre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.523.

La máxima autoridad hípica enfatizó que no se tolerará el incumplimiento de esta convocatoria ni la persistencia en la explotación de apuestas sin la debida autorización legal. Aquellas plataformas o personas que ignoren este llamado darán lugar al inicio inmediato de los procedimientos administrativos y sancionatorios contemplados en la legislación vigente, lo cual podría acarrear severas penalizaciones.

Finalmente, la institución informó que habilitó diversos medios de comunicación directa para atender dudas y detallar los requisitos exigidos. Los operadores interesados pueden comunicarse formalmente a través de los números telefónicos (0416) 501.01.96 y (0424) 122.56.84, o escribir a los correos electrónicos oficiales sunahipvzla@gmail.com y fiscalizacionsunahip@gmail.com