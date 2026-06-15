Nuevo talento: Hermano completo de Derby Winner, Mage, entra en acción

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Este macho que lleva por nombre Woodburn, es hijo de Good Magic, por lo que este cuarto hijo de la matrona Puca buscará convertirse al igual que sus hermanos completos Dornoch y el Derby Winner, Mage, y su medio hermano Baeza.

Un nombre que le rinde homenaje a la historia

El nombre Woodburn rinde tributo a las raíces del turf estadounidense. Woodburn Stud fue una de las granjas de cría más influyentes de Kentucky, hogar del legendario Lexington y cuna de Preakness, ejemplar que da nombre a la segunda joya de la Triple Corona.

Woodburn, se observó la mañana de este domingo realizando ejercicios de mantenimiento para su estreno. El trabajo lo hijo en el Centro de Entrenamiento, de Oklahoma en Saratoga Spring, New York.

Puca, tuvo en su primeros progenie:

Mage: Ganador del Kentucky Derby 2023 .

Ganador del . Dornoch: Ganador del Belmont Stakes 2024 .

Ganador del . Baeza: Consagrado ganador de pruebas de Grado 1.

Tras el éxito de sus primeros hijos, Puca alcanzó un precio récord de $5 millones de dólares en las subastas de Fasig-Tipton.

Woodburn encabeza ahora la nueva generación de purasangres que debutará a partir del segundo semestre de 2026, con la misión de extender el dominio de esta línea de sangre en los grandes hipódromos de Estados Unidos.