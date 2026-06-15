Mira como se ven 10 millones de dólares ejercitando sobre la pista de Santa Anita Park

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El potro de dos años de Flightline, adquirido el pasado 17 de abril en la subasta de abril de OBS por un precio récord de 10,5 millones de dólares, que ha sido bautizado oficialmente como Zedan, ejercitó este fin de semana en la rena de Santa Anita Park, bajo el control de Bob Bafferrt. El potro, adquirido el viernes último día de la subasta por Amr Zedan.

Sedan ejercitó en Santa Anita Park

El récord histórico de ventas para un purasangre en subasta pública lo ostenta el recordado The Green Monkey, vendido en 2006 por 16 millones de dólares en Fasig-Tipton Calder y consignado también por Hartley / DeRenzo Thoroughbreds LLC.

Con este resultado, el hijo de Flightline se ubica ahora en el cuarto puesto de la lista de todos los tiempos, superado únicamente por: The Green Monkey ($16 millones en 2006). Seattle Dancer ($13.1 millones en 1984). Meydan City ($11.7 millones en 2006).

Zedan, el hijo de la yegua Lucrezia por Into Mischief se vio muy bien en su galopar o entrenamiento en California.