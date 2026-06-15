Conoce la programación selectiva en la semana de Royal Ascot

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Desde este martes arranca la semana más glamurosa en el mundo: Royal Ascot. Esta carrera se asemeja a grandes eventos estadounidenses como el Derby de Kentucky y la Breeders' Cup World Championships, ya que va mucho más allá de las carreras de caballos. Los cinco días están repletos de moda, vinculado a la monarquía británica (el hipódromo de Ascot fue fundado por la reina Ana en 1711).

Este año se celebrará la cuarta edición del Royal Ascot con el rey Carlos III en el trono; la reina Isabel II, una de las principales embajadoras de las carreras de caballos internacionales, reinó durante 70 años hasta su fallecimiento el 8 de septiembre de 2022.

La Procesión Real, en la que los miembros de la Familia Real desfilan en carruaje ante un público entusiasta, celebra su 201aniversario en 2026.

Carreras importantes a seguir

Ocho de las 35 carreras de Royal Ascot son de Grupo 1 (la máxima categoría a nivel mundial). Tres de estas carreras de Grupo 1 se celebran el día de la inauguración:

Martes 16 de junio:

Queen Anne Stakes para caballos de 4 años o más;

King Charles III Stakes para caballos de 3 años o más;

St. James' Palace Stakes para potros de 3 años.

Miércoles 17 de junio

Prince of Wales's Stakes para caballos de 4 o más años.

Jueves 18 de junio

Gold Cup, una carrera de 2 ½ millas (4,000m), para los caballos de 4 años o más.

Viernes 19 de junio

Commonwealth Cup, para potros y potrancas de 3 años (no castrados)

Coronation Stakes, para potrancas de 3 años.

Sábado 20 de junio

Queen Elizabeth II Jubilee Stakes, para caballos de 4 años o más.

La King Charles III Stakes, que se celebra el martes, es una carrera de velocidad de cinco furlongs, y la QE II Jubilee, que tiene lugar el último día de la temporada, se disputa sobre seis furlongs; no es raro que los caballos participen en ambas carreras durante la misma semana.

Clasificatorias para la Breeders’ Cup

Cuatro carreras durante el encuentro son clasificatorias de la Serie Desafío "Gana y Entra" para el Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, que se celebrará del 30 al 31 de octubre en el Hipódromo de Keeneland en Kentucky.

Estas carreras son: