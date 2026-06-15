Se acabó la espera: Conoce el tiempo que llevaba este jinete sin ganar en La Rinconada

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Este domingo 14 de junio se disputó la reunión número 25 de la presente temporada la cual tuvo una programación de 13 carreras entre ellas: El Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el Clásico José Antonio Páez (GI), primer peldaño de la Triple Corona Nacional.

A la altura de la novena competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, fue para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutante o no ganadores.

Inicialmente la nómina era de 11 competidores, pero tras el retiro de Viejo Parra, el listado se redujo a 10 participantes inscritos.

Victoria: Jinete Reencuentra victoria La Rinconada Datos hípicos

La victoria se la llevó el potro tresañero Señor Thanos (número 4), con la monta del jinete José Gregorio Milla y la preparación por Antonio Martínez para los colores del Stud Sebastián e Ignacio II.

El tiempo total fue de 67.1 para el recorrido de 1.100 metros y dejó en taquilla un sorprendente dividendo de Bs. 4.749,53 a ganador.

Casi una década: La Rinconada

El jockey Milla no gana en la arena caraqueña desde el 10 de septiembre de 2016, es decir que, tras casi una década después reaparece con triunfo en el recinto de ganadores en la válida dominical con el pupilo de Antonio Martínez.