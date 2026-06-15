Jaime Lugo: "El General en Jefe" en la cima de la estadística de jinetes de La Rinconada

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Una nueva jornada de carreras de purasangres se cumplió la tarde de este domingo 14 de junio en el hipódromo de La Rinconada, donde se realizó una agenda de 13 carreras, con dos pruebas clásicas en el marco de la reunión 25 del año y la séptima del segundo meeting, donde los jinetes Hermirxon Medina y Jaime “Pocho” Lugo fueron los más destacados de la fecha al conseguir dos victorias cada uno.

La Rinconada: Jame Lugo: El General en Jefe en la cima de la estadística de jinetes

La primera victoria de Jaime Lugo en la tarde dominical fue en la tercera carrera no válida, mediante la yegua Piemontesa, del entrenador Riccardo D’Angelo en recorrido de 1.300 metros con un tiempo oficial de 82 segundos exactos y generó un pago exacto de 110.00 a ganador.

Luego en la séptima carrera y última no válida de la jornada hípica, le tocó el triunfo con el purasasangre Compadre Peche, pensionado de Fernando Parilli Tota, el cual corrió la distancia de 1.200 metros en 71.2 y provocó un pago en los dividendos de 2.009,61 a ganador.

Con estos triunfos, el experimentado látigo zuliano toma la punta de la estadística de jinetes con más victorias en el segundo meeting luego de siete jornadas realizadas.

Jinetes con más victorias en el segundo meeting en La Rinconada