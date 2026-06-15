La sequía de 637 días que rompió Hemirxon Medina este domingo en La Rinconada

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El jinete profesional Hemirxon Medina fue el más destacado de la reunión número 25 en el Hipódromo La Rinconada. El fusta logró la victoria en las dos pruebas más importantes de la programación. En primer lugar, conquistó el Clásico Ejército Bolivariano (GII) en distancia de 1.800 metros. Posteriormente, aseguró el primer paso de la Triple Corona Nacional, el Clásico José Antonio Páez (GI) en 1.600 metros para potros de tres años.

La Rinconada: La sequía de 637 días que rompió este domingo Hemirxon Medina

Antes del inicio de la jornada hípica, el joven jinete profesional Hemirxon Medina no tenía compromisos de montas en el Clásico Ejército Bolivariano (GII). Sin embargo, una afectación médica del experimentado látigo Jean Carlos Rodríguez cambió los planes. De este modo, Medina recibió la oportunidad de montar al cuatroañero Forrest Gump para el Stud Alabama PB y el entrenador Jorge Salvador.

Los parciales de la competencia fueron de 26.1 en los primeros 400 metros, 50.4 en los 800 metros, 75.2 en los 1.200 metros y la milla en 100.3. La carrera culminó con un tiempo oficial de 114.1 y un remate en los últimos 400 metros de 24 segundos exactos. Esto dejó un dividendo de 439,78 a ganador.

Forrest Gump es un producto del semental Champlain en la matrona Driada Del Valle por Congrats. De este modo, el ejemplar consiguió su tercera victoria como purasangre en 11 presentaciones y la primera en un clásico de grado.

Luego, en la sexta y última carrera de la tarde dominical de competencias, se corrió la primera gema de la Triada Nacional. El Hipódromo La Rinconada vibró con el Clásico José Antonio Páez (GI) para potros de tres años en la tradicional milla de recorrido (1.600 metros).

El ejemplar Ponsigue salió a tomar la delantera y marcó la velocidad de la carrera con parciales de 24.46 en los primeros 400 metros y 46.3 en la primera media milla de la competencia. Antes de los 1.200 metros, el pensionado de Germán Rojas, Pontevecchio, tomó la punta para cruzarlos en 1:11.27 (71.3). El conducido por Medina tomó vuelo, sacó una ventaja de más de cinco cuerpos y registró un tiempo oficial de 98.1 en la milla para el Stud Rampama.

La vez anterior que Hemirxon Medina ganó dos pruebas clásicas en una misma jornada en el óvalo de Coche fue el 15 de septiembre del 2024. En esa fecha, el jinete se llevó los clásicos Gelinotte (GII) con la potra de tres años Miss Emmy, y el Clásico Millard Ziadie (GII) con la potra Bella Catira, la cual derrotó a los machos. Ambos triunfos ocurrieron bajo el entrenamiento de David Palencia para el Stud MM.