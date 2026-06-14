Asi quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 14-06-2026

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La tarde de este domingo 14 de junio se realizó la reunión hípica número 25 de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras, donde se disputó primero el Clásico Ejercito Bolivariano (GII), para ejemplares maduros donde, consiguió la victoria el purasangre Forrest Gump, presentado por Jorge Salvador y tuvo la monta de Hemirxon Medina para el Stud Alabama PB y luego el Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Triple Corona Nacional para potros con el triunfo de Pontevecchio, pensionado de Germán Rojas y la silla de Hemirxon Medina. Mientras que el 5y6 Nacional recaudó más de $1 millón de dólares en el monto sellado, al cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

La Rinconada: Más destacados de la reunión 25 y resultados de las carreras

Los entrenadores Antonio Martínez y Fernando Parilli Tota sobresalieron con par de triunfos cada uno en su rama, mientras que el joven jinete profesional Hemirxon Medina y el astro zuliano Jaime Lugo, duplicaron por el lado de los jockeys para ser los más destacados de la reunión dominical.

Donde el entrenador Jorge Salvador ganó su primer clásico de grado con el ejemplar Forrest Gump y el jinete José Gregorio Milla volvió a conseguir una victoria en La Rinconada luego de más de diez años.

El juego del 5y6 Nacional volvió a sobresalir, al recaudar Bs. 588.973.150,00, lo que al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, viene a ser más de $1 millón de dólares en el monto sellado, y donde, salieron ganadores con los seis caballos de la fama, 351 tickets, los cuales se llevan Bs. 906.115,98 para cada uno ( más de $1.500 c/u).

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO:76

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Franciss Rose (3) 54 Yonkleiver Díaz 771,00 2 Macarena (5) 54 J. Lugo - 3 Miss Morgan (USA) (8) 55 F. Quevedo - 4 Abusiva (6) 54 J. Lugo Jr. - 5 Spring Clean (2) 56 Fel. Velázquez -

Entrenador:Rafael Alemán Jr. Ganador:771.00. Places:271,14 y 112.57. Exacta: 2.871,51. Trifecta: 6.439,99. Superfecta: 7.286,85.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA: 1.300 MTS - TPO:81.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Chon Brady (4) 54.5 Yoelbis González 255,18 2 El Trueno (5) 53 J.G.Milla - 3 Navegante (8) 53 W. Veliz - 4 Base Armador (1) 53 R. Capriles - 5 Río Unare (7) 53 R. Solano -

Entrenador:Deivis Guevara. Ganador:255,18. Places: 187,67 y 560,12. Exacta: 7.889,10. Trifecta: 6.549,07. Superfecta: 18.304,52.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA:1.300 MTS - TPO:82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Piemontesa (5) 56 Jaime Lugo 110.00 2 Victoria de Oro (7) 53 Y. Díaz - 3 Madame Walker (6) 53 Y. González - 4 Coffe Time (1) 54 W. Veliz - 5 Fantastic Shot (2) 54.5 R. Capriles -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador:110.00 Places: 110.00 y 219,59. Exacta: 861,04. Trifecta: 3.699,96. Superfecta: 5.343,48.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO:74,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Neigh Sayer (USA) (3) 57 Franklin Puello 226,08 2 Zadkiel (8) 56 I. Pimentel Jr. - 3 Chamuel (5) 54 A. García P. - 4 Super Luissiano (2) 54 J. Moncada - 5 Lightning Spirit (1) 54 M. Romero -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 226,08. Places: 145,17 y 118,63. Exacta: 583,59. Trifecta: 1.004,34. Superfecta: 2.828,67.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO:85.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Star of Good (USA) (1) 56.5 Robert Capriles 123.32 2 Uptown Leca (USA) (3) 56 J. Aranguren - 3 Bellsonhershoes (USA) (7) 56 Y. González - 4 Willy Nilly (USA) (6) 56 J. Aray - 5 Flor de Caña (4) 53 F. Quevedo -

Entrenador:Oscar Manuel González. Ganador: 123.32. Places: 110.00 y 110.00. Exacta: 287,95. Trifecta: 363,01. Superfecta: 457,52.

SEXTA CARRERA- DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO:85,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Silk Eyes (ARG) (7) 57 Félix Márquez 141.50 2 Mr. Thunder (2) 52 O. Medina - 3 Gran Andrés (1) 53 Y. González - 4 Online (5) 54 A. Ybarra - 5 King Julien (9) 53,5 J. Aray -

Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador: 141.50 Places:115,13 y 287,44. Exacta: 445,50. Trifecta: 1.327,45. Superfecta: 5.013,97.

SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA: 1.200 MTS - TPO:71,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Compadre Peche (3) 53 Jaime Lugo 2.009,61 2 Sol Victoreado (USA) (5) 58 J. Lugo Jr. - 3 Ekati King (USA) (4) 58 j. Aranguren - 4 Magicshadow (USA) (1) 58 j. Aray - 5 Perfect La Combee (USA) (6) 57 F. Quevedo -

Entrenador:Fernando Parilli Tota. Ganador: 2.009,61 Places: 693,51 y 265,84. Exacta: 19.724,29. Trifecta: 26.834,12. Superfecta: 55.124,57

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:114,1

Clásico Ejercito Bolivariano GII

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Forrest Gump (4) 53 Hemirxon Medina 439,78 2 Señor Soñador (8) 53 J. Lugo - 3 Astuto (1) 55 J.P.Paoloni - 4 Yasiel (3) 53 J.A Rivero - 5 Luigino (5) 53 J. Aray -

Entrenador:Jorge Salvador. Ganador: 439,78. Places: 196,63 y 310,23. Exacta: 2.411,59. Trifecta: 4.017,61. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 41.266,40

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.100 MTS - TPO:67,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Señor Thanos (4) 53 José Gregorio Milla 4.749,53 2 Mister Will (7) 53.5 J. Lugo Jr. - 3 Almendares (8) 53 F. Quevedo - 4 Ciro (5) 53,5 F. Puello - 5 Tibu (PAN) (10) 58.5 Yam. González -

Entrenador: Antonio Martínez. Ganador:4.749,53. Places: 724,23 y 110,17. Exacta: 7.975,04. Trifecta: 32.533,15 Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 112.369,69. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA; 1.400 MTS - TPO:85,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Like a Star (CHI) (2) 54 Winder Veliz 226,85 2 Tale of May (USA) (1) 56 J. Lugo - 3 Hayes Bay (USA) (5) 55 J. P Paoloni - 4 Brown Sugar (8) 52 S. Yanez - 5 Nikitis (USA) (6) 54 o. Medina -

Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 226,85. Places: 126,74 y 198,34. Exacta: 587,77. Trifecta: 505,12 Superfecta: 1.069,78.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA; 1.300 MTS - TPO:81,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Feronia (7) 54 Samuel Yanez 312,28 2 Rosa Negra (4) 53,5 A. Ybarra - 3 Muscle Maiden (USA) (11) 56 J Lugo Jr. - 4 Galgadot (1) 53 J. Aranguren - 5 Mía Sophia (5) 51 J.D Calicho -

Entrenador: Antonio Martínez. Ganador:312,28 Places:158,91 y 394,12. Exacta: 5.223,45. Trifecta: 15.353,37. Superfecta: 69.703,17.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.100 MTS - TPO:67,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Inspectora (1) 51,5 Luis Funez Jr. 308,01 2 Carora's Dream (USA) (4) 56 J. Lugo - 3 Apple Pie (2) 53 E. Betancourt - 4 My Three Loves (USA) (6) 56 R Capriles - 5 Coco Chanel (9) 53 J. Aranguren -

Entrenador:Fernando Parilli Tota. Ganador: 308,01. Places: 146,80 y 135,61. Exacta: 940,41. Trifecta: 15.801,12. Superfecta: 66.840,70.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.600 MTS - TPO:98,1

CLÁSICO JOSÉ ANTONIO PÁEZ GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Pontevecchio (4) 53 Hermixon Medina 211,32 2 Big Valdi (8) 53 J. Lugo - 3 Ponsigue (10) 53 W. Veliz - 4 Bunker (3) 53 J. Aray - 5 Teniente Dan (6) 53 Yam. González -

Entrenador:Germán Rojas. Ganador: 211,32. Places: 206,53 y 372,87. Exacta: 1.479,11. Trifecta: 6.488,04. Superfecta: 14.441,23. Triple Apuesta: 1.979,23. Super Pool de 4: 6.956,03. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 Nacional *5* (12393) Bs. 6.653,46. 5y6 Nacional *6* (351) Bs. 906.115,98. Loto Hípico: 3.298,49.