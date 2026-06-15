Medida disciplinaria: Hinava suspende a jinete por infracción reglamentaria

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado 13 de junio su reunión número 15, con una cartelera de ocho competencias. La prueba central fue la Copa Carlos Pérez Abarrio, donde Stella Cadente (número 3) se llevó la victoria.

La castaña seisañera, que defendió las sedas del Stud "Excelso", contó con la conducción del jinete Aljandro Briceño y la preparación de Jesús Carfunjol Arteaga.

El juego del 5y6 valenciano registró un nuevo monto en su recaudación. En esta oportunidad, el monto total de las apuestas ascendió a Bs. 95.396.325,00.

Hinava: Jinete suspendido Resoluciones Datos Hípicos

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció en horas de la mañana de este domingo 14 de junio la suspensión del jinete Jonás Rijo, por los incidentes ocurridos durante la octava carrera, sexta válida de la jornada sabatina en la arena valenciana, una prueba para caballos de seis y más años, ganadores de tres carreras (a excepción de carreras de reclamo).

Sobre los estribos de Strength Arnor, Rijo se cargó hacia adentro en los metros finales y le corta la línea de acción al ejemplar Mr. Bolinge sin mantener la distancia reglamentaria. Tras la revisión exhaustiva de las cámaras, los comisarios determinaron la infracción y procedieron a distanciar al ejemplar.

RECLAMO:

El jinete YANEZ SAMUEL del ejemplar MR BOLINGE (07) formula reclamo en contra del jinete RIJO JONAS del ejemplar STRENGTH ARNOR (08) alegando que este se carga adentro en los metros finales de la competencia, sin la distancia reglamentaria, quitándole la línea de carrera y ocasionándole tropiezos a su ejemplar.

DISTANCIAMIENTO:

Vista la reproducción de la prueba se determinó que el jinete RIJO JONAS del ejemplar STRENGTH ARNOR (08) le cruza la línea de carreras sin la distancia reglamentaria motivo por el cual, de conformidad a lo establecido en el artículo N°243 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA esta JUNTA DE COMISARIOS decide distanciar a dicho ejemplar del SEGUNDO al QUINTO LUGAR y SANCIONAR CON SUSPENSIÓN de DOS (02) semanas al jinete RIJO JONAS a partir del LUNES 15/06/2026 hasta: LUNES 29/06/2026 ambas fechas inclusive. Quedando el ORDEN DE LLEGADA de la siguiente manera: 1ER.LUGAR, THE ISAAC (06), 2DO. LUGAR, MI GUERRERO (02), 3ER. LUGAR, AMBASCIATORE (11), 4TO. LUGAR, MR BOLINGE (07), 5TO. LUGAR, STRENGTH ARNOR (08).