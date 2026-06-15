Nueva sanción en La Rinconada: Suspenden a jinete profesional por este motivo

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La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer la noche de este domingo 14 de junio sobre la suspensión del jinete profesional Johan Aranguren por el termino de dos semanas, a partir de la fecha.

Resoluciones La Rinconada: Carreras Válidas

Así lo informaron mediante las resoluciones emanadas de la reunión número 25 celebrada la tarde de este domingo en el hipódromo La Rinconada, donde un total de 14 competencias entre ellas dos pruebas selectivas: El LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el LXXVII Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso para la Triple Corona Nacional.

A través de la presente resolución publicada este domingo en las plataformas digitales del INH, el jockey Johan Aranguren recibió multa por exceso de peso permitido en la undécima carrera, cuarta válida.

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOHAN ARANGUREN (GALGADOT N° 01) presentó 900 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.

Sin embargo, en duodécima del programa, quinta válida, Aranguren nuevamente recibió la multa por exceso de peso y por ser reincidente, la Junta de Comisario decide suspender por dos semanas a partir de este lunes.

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOHAN ARANGUREN (COCO CHANEL Nº 09) presentó 1 Kg de exceso en el máximo permitido en el repeso y por cuanto el referido jinete es reincidente. En consecuencia, esta Junta Nacional de Comisarios DECIDE sancionar con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al jinete JOHAN ARANGUREN, desde el 15/06/2026 hasta el 29/06/2026 de conformidad con lo dispuesto en el Artóculo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.