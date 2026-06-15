Haciendo su nombre: Entrenador logra dos victorias por primera vez en La Rinconada

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La temporada hípica nacional en el hipódromo de Coche tuvo su reunión número 25 del año este domingo 14 de junio, con una programación de 14 competencias, donde se celebraron las ediciones de los clásicos Ejercito Bolivariano (GII) y José Antonio Páez (GI), donde salieron vencedores los purasangres Forrest Gump y Pontevecchio respectivamente.

La Rinconada: Entrenador logra dos victorias por primera vez en La Rinconada

Uno de los entrenadores de la última camada que logró aprobar el carnet profesional para presentar ejemplares purasangres en La Rinconada, es el joven Antonio Martínez, quien este domingo logró sobresalir entre los más destacados con dos victorias, ambas en el ciclo de las válidas del 5y6 Nacional, que recaudó más de $1 millón de dólares en el monto sellado y pagó más de $1.500 para los ganadores con los seis caballos acertados.

La primera victoria de Martínez llegó en la segunda válida, reservada para potros de tres años, debutantes o no ganadores en recorrido de 1.100 metros, donde participaron 11 ejemplares y la victoria la alcanzó Señor Thanos, con la monta del jockey José Gregorio Milla con un tiempo de 67.1 y generó un estrambótico monto de Bs.4.749 a ganador.

Luego, en la cuarta carrera del 5y6 Nacional, apartada para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años, en distancia de 1.300 metros, fue un triunfo para la tordilla Gran Feronia, con la conducción del aprendiz Samuel Yánez, la cual dejó un registro de 81.4 y pagó Bs.312,28 a ganador.

Con estos dos triunfos, el entrenador Antonio Martínez llega a siete triunfos en la temporada general y las dos primeras en el segundo meeting hípico, y consigue su primera jornada con dos triunfos con sus ejemplares en su naciente carrera.