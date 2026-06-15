Jockey múltiple ganador de meetings es multado por exceso de peso en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada contó este domingo con una agenda de 13 carreras como parte de la fecha siete del segundo meeting en la reunión 25 del año, donde se disputaron los clásicos Ejercito Bolivariano (GII) y José Antonio Páez (GI), como primer paso de la Triple Corona Nacional para potros

La Rinconada: Jockey múltiple ganador de meeting es multado por exceso de peso

En la segunda carrera de la programación dominical, se realizó una Condicional de Reclamo para caballos nacionales o importados de seis y más años, ganadores de hasta cuatro carreras, en una distancia de 1.300 metros, donde participaron ocho purasangres maduros.

Dicha carrera fue ganada por el ejemplar Chon Brady, pensionado del entrenador Deivis Guevara y la monta del jockey profesional Yoelbis González para los colores del Stud ACN, el cual dejó un crono oficial de 81.4 y generó un pago de 255,18 a ganador.

Al finalizar la programación dominical, la Junta Nacional de Comisarios mediante la hoja de resoluciones de la reunión número 25, dio a conocer la siguiente la siguiente información:

EXCESO EN EL REPESO: «Según informe del JUEZ DE PESO el jinete ROBERT CAPRILES (BASE ARMADOR Nº 01) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».