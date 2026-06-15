Resultados La Rinconada: Jinetes multados tras la jornada de este domingo

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Este domingo 14 de junio de 2026, el hipódromo La Rinconada celebró la vigésima quinta reunión del segundo meeting, la cual contó con una programación de 13 competencias, entre ellas se destacó: La edición 72 del Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII), cuyo ganador fue para Forrest Gump, y la edición 77 del Clásico José Antonio Páez (GI), primer peldaño de la Triple Corona Nacional, que conquistó Pontevecchio en distancia de la milla (1.600 metros).

A su vez, el 5y6 Nacional repartió dividendos de suma importancia, ya que, los 12.393 boletos con cinco aciertos ganaron cada uno Bs 6.653,46, mientras que los 351 tickets con los seis ejemplares de la fama cobran cada uno un total de Bs 906.116,98, cifra equivalente a $ 1.542,59 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Lista detallada de los sancionados: La Rinconada Jinetes Datos hípicos

En la décima carrera, tercera válida para el juego de las mayorías fue reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadores de tres y más careras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Con una nómina de 10 competidoras, la victoria fue para la chilena Like A Star, montada por el efectivo aprendiz Winder Véliz.

Asimismo, el jinete José Gilberto Hernández montó a la cincoañera Fidanzata que arribó novena y posteriormente al momento de realizar el repeso el juez de peso dictaminó lo siguiente, de acuerdo con las resoluciones.

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOSE G. HERNANDEZ (FIDANZATA Nº 09) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo249 del Reglamento Nacional de Carreras.

Acto seguido en la duodécima de la cartelera dominical, el jinete profesional Eglinder Betancourt, recibe la misma multa, posterior de haber arribado en el tercer lugar con la castaña Apple Pie.

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete EGLINDER BETANCOURT (APPLE PIE N° 02) presentó 900 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras

Sin embargo, en la misma prueba válida, el jockey José Gilberto Hernández fue nuevamente sancionado por el exceso de peso permitido.

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOSE G HERNANDEZ (JULIETA N° 05) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras