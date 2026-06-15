Poco más de $1.500 para los seis de la Fama en el 5y6 Nacional en La Rinconada

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Este domingo el Hipódromo La Rinconada se vistió de gala con la celebración del primer paso de la Triple Corona para potros con el Clásico José Antonio Páez (GI), que tuvo la victoria del tresañero Pontevecchio y una nueva edición del Clásico Ejercito Bolivariano (GII), conseguido por el ejemplar Forrest Gump, en lo que es el primer clásico en la carrera para el entrenador Jorge Salvador en las carreras que fueron parte del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Ganadores del 5y6 y cuadros ganadores

El ejemplar de cuatro años, Forrest Gump con la monta de emergencia del jinete profesional Hemirxon Medina aprovechó los tropiezos de los purasangres más favoritos y se llevó la edición 2026 del Clásico Ejercito Bolivariano (GII) para el entrenador Jorge Salvador, quien suma su primera victoria en una prueba clásica, el purasangre generó un pago de Bs.439,78 a ganador.

Seguidamente, llegaría el turno de el purasangre de tres años, Señor Thanos, salió del lote de perdedores con la conducción de José Gregorio Milla, quien volvió a ganar una prueba después de casi diez años en Coche, y en esta oportunidad para el entrenador Antonio Martínez. El tiempo de la carrera fue de 67,1 para 1.100 metros con un dividendo de Bs.4.749,53 a ganador.

La tercera de las válidas fue una fotografía para la yegua Like a Star (CHI) pensionada del entrenador Juan Carlos García Mosquera y tuvo la conducción del aprendiz Winder Veliz, quien la corrió en un tiempo de 85,2 en 1.400 metros y pagó Bs.226,85.

Por su parte, en la cuarta válida, el triunfo sería para la purasangre Gran Feronia, también del entrenador Antonio Martínez, y la monta de Samuel Yanez, donde dejarían un tiempo oficial de 81,4 para los 1,300 metros de la carrera y pagaría Bs.312,28 a ganador.

Mientras que la quinta de las válidas del 5y6 Nacional, fue un triunfo para Inspectora, presentada por el entrenador Fernando Parilli Tota, y tuvo la monta del jockey aprendiz Luis Funez Jr. la misma dejó un crono oficial de 67,4 en 1.100 metros y generó un dividendo de Bs.308,01 a ganador.

Para cerrar, en la prueba de los acumulados y además, se disputó el Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Triada Nacional, la victoria fue para el potro Pontevecchio, presentado por Germán Rojas y conducido por el joven profesional del látigo Hemirxon Medina. 981, para la milla y un pago de Bs.211,32 fue el pago que generó el ejemplar.

Los cuadros ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de 12393 tickets, los cuales se llevan un premio de Bs. 6.653,46 para cada uno, mientras que los tickets que acertaron los seis caballos de la fama en la reunión 25 en La Rinconada, fueron un total de 351, los cuales se llevan cada uno Bs. 906.115,98, lo que serían al cambio oficial, poco más de $1.500 para cada ticket ganador.