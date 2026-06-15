El primero de muchos: La cuenta que abrió Jorge Salvador este domingo en La Rinconada

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La tarde de este domingo 14 de junio contó con la realización de la jornada hípica número 25 del año en el Hipódromo La Rinconada. La programación incluyó 13 competencias, donde se corrieron dos pruebas clásicas de grado. Asimismo, se dio inicio a la temporada de la Triple Corona Nacional para potros de tres años con el Clásico José Antonio Páez (GI) en un recorrido de 1.600 metros.

La Rinconada: La cuenta que abrió Jorge Salvador este domingo en La Rinconada

En la octava competencia de la tarde dominical, se dio inicio al Juego del 5y6 Nacional con la disputa del Clásico Ejército Bolivariano (GII). Este evento estuvo reservado para ejemplares nacionales o importados de cuatro y más años en una distancia de 1.800 metros. Además, repartió un premio adicional especial de $162.500 entre los primeros cinco ejemplares que cruzaron la meta.

La carrera selectiva en honor al Ejército venezolano llegó a su edición 77. El ejemplar ganador fue el cuatroañero Forrest Gump, bajo la conducción del jinete profesional Hemirxon Medina y el entrenamiento de Jorge Salvador para los colores del Stud Alabama PB.

Los parciales de la competencia fueron de 26.1 en los primeros 400 metros, 50.4 en los 800 metros, 75.2 en los 1.200 metros y la milla en 100.3. La carrera culminó con un tiempo oficial de 114.1 y un remate en los últimos 400 metros de 24 segundos exactos. Esto dejó un dividendo de 439,78 a ganador.

Forrest Gump es un producto del semental Champlain en la matrona Driada Del Valle por Congrats. De este modo, el ejemplar consiguió su tercera victoria como purasangre en 11 presentaciones y la primera en un clásico de grado.

Para su entrenador Jorge Salvador, este triunfo representó su quinta victoria en el segundo meeting de la temporada. Además, sumó la octava en el año general y su primera foto en una prueba de grado en el principal óvalo de Venezuela.