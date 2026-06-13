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Este sábado en el hipódromo de Valencia se celebró la reunión número 15 de la temporada hípica valenciana con una programación de ocho carreras donde, dentro del Juego de las Mayorías, se corrió la tercera edición de la Copa Carlos Pérez Abarrio, disputada en la quinta del 5y6 sabatino.

La Rinconada: Stella Cadente galopa este sábado en la Copa Carlos Pérez Abarrio en Valencia

La tarde de este sábado en el hipódromo de Valencia, la yegua Stella Cadente logró su quinta victoria en seis presentaciones en el año y sumo a su carrera como purasangre, la Copa Carlos Pérez Abarrio en su tercera edición, en el marco de la reunión 15 de la temporada de 2026.

La hembra castaña de seis años, propiedad del Stud Excelso y entrenada por el líder entrenador del meeting, Jesús Carfunjol Jr. y la monta de Alejandro Briceño con un peso de 55 kilos. Los parciales de la carrera fueron marcados en 23.3 en los primeros 400 metros, la media milla en 47.4 con un tiempo final de 75 exactos en 1.200 metros para un dividendo a ganador de Bs. 181.53.

La pizarra fue completada por Queen of South en el segundo lugar bajo la conducción de Osis Martínez, luego Chipis Times con Fernando José García en el lomo, Amor Amor fue cuarta con Edgar Guedez en el sillín, y cerró la pizarra Sra Florencia con Feliz Velázquez.