Valencia millonario: Esto fue lo que pagó el 5y6 este sábado en el óvalo del Cabriales

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El Juego del 5y6 Nacional de este sábado en el hipódromo de Valencia tuvo una gran jornada donde se corrió una nueva edición de la Copa Carlos Perez Abarrio, la cual fue ganada por la yegua Stella Cadente del entrenador Jesús Carfunjol Jr. y que contó con el jockey Francisco Quevedo como protagonista, al ganar dos de las competencias.

La Rinconada: Ganadores del 5y6 y montos ganadores con seis caballos

La primera de las válidas del 5y6 Nacional de este sábado fue un golpe leve a las jugadas, con la victoria del ejemplar maduro Draxler en fotografía ante New Rocket, con la monta de Juan Belisario y el entrenamiento de Yondel Calderón con un pago de BS.876, 83 a ganador.

La segunda del 5y6 fue un logró para la yegua Bella Antonella con el látigo profesional Francisco Quevedo y entrenada por Henfrick Alayon, la cual dejó un pago mínimo de Bs. 110.36 a ganador, en recorrido de 83.1 en 1.300 metros.

La tercera de las válidas fue una victoria para Skydive bajo la conducción de Osis Martínez para el entrenamiento de Alejandro Ortiz, el cual recorrió 1.200 metros en 75 exactos y pagó 431,46 a ganador en la jugada.

Francisco Quevedo con Juan Carlos Pérez Pérez se unieron para ganar la cuarta válida con la yegua Enchanted Moon en una prueba de 1.200 metros con un tiempo oficial de 75,1 y pagar Bs. 269,35 a ganador.

La quinta válida del 5y6 valenciano tuvo como detalle especial que se disputó la Copa Carlos Perez Abarrio en su tercera edición, la cual sería ganada por la yegua Stella Cadente de Jesús Carfunjol Jr. y la silla de Alejandro Briceño, la cual recorrió 1.200 metros en 75 exactos para generar un dividendo de 181,53 a ganador.

Por su parte, la prueba de los acumulados, fue un triunfo para The Issac, con la monta de Yamper González y pensionado de Jhony Briceño, el cual pagó 295,30 a ganador, luego de recorrer 1.200 metros en 77.2.

Los tickets ganadores de este sábado del 5y6 Nacional con cinco caballos ganadores fueron (4130), los cuales pagaron a cada ganador un monto de Bs. 3.233,78. Mientras que los que acertaron los 6 caballos de la fama de la reunión 15, fueron (436) y cada uno se lleva un premio de Bs. 118.154,86