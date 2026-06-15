Entérate cuando y donde ver las carreras de Royal Ascot en su edición número 201

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El Festival de carreras de Royal Ascot, tiene una duración de cinco días, comienza este martes 16 de junio en el magnífico hipódromo de Ascot, en Berkshire, Inglaterra. Este evento reunirá a muchos de los mejores caballos del Reino Unido e Irlanda, y a algunos de Estados Unidos, para disputar 35 carreras con un total de 10,050,000 libras esterlinas (unos 13,4 millones de dólares estadounidenses) en premios.

¿Cuándo sucederá?

El encuentro de Royal Ascot se celebra del martes 16 al sábado 20 de junio. Se disputan siete carreras diarias, y la primera está programada para las 9:30 a. m. ET (igual hora venezolana). La última carrera de cada día está programada para las 13:10 ET (hora local).

¿Dónde verlo?

NBC Sports transmitirá las carreras de Royal Ascot, y todas las carreras de martes a sábado estarán disponibles en su servicio de streaming Peacock. La transmisión en Peacock comenzará a las 8:30 a. m. y finalizará a la 1:30 p. m. (hora venezolana) de martes a viernes.

Además, las carreras de Royal Ascot también se televisarán en NBCSN de martes a jueves, y el sábado, las carreras en vivo de Royal Ascot se transmitirán en NBC de 9 a. m. a 12 p. m. hora venezolana, y se podrán ver en streaming en Peacock de 9 a. m. a 1:30 p. m.

Además, toda la temporada de Royal Ascot también será televisada en directo cada día por FanDuel TV.