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Entérate cuando y donde ver las carreras de Royal Ascot en su edición número 201

Más de 13 millones de dólares están juego

Por

Darwin Dumont
Lunes, 15 de junio de 2026 a las 11:53 am
Entérate cuando y donde ver las carreras de Royal Ascot en su edición número 201
Royal Ascot
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El Festival de carreras de Royal Ascot, tiene una duración de cinco días, comienza este martes 16 de junio en el magnífico hipódromo de Ascot, en Berkshire, Inglaterra. Este evento reunirá a muchos de los mejores caballos del Reino Unido e Irlanda, y a algunos de Estados Unidos, para disputar 35 carreras con un total de 10,050,000 libras esterlinas (unos 13,4 millones de dólares estadounidenses) en premios.

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¿Cuándo sucederá?

El encuentro de Royal Ascot se celebra del martes 16 al sábado 20 de junio. Se disputan siete carreras diarias, y la primera está programada para las 9:30 a. m. ET (igual hora venezolana). La última carrera de cada día está programada para las 13:10 ET (hora local).

¿Dónde verlo?

NBC Sports transmitirá las carreras de Royal Ascot, y todas las carreras de martes a sábado estarán disponibles en su servicio de streaming Peacock. La transmisión en Peacock comenzará a las 8:30 a. m. y finalizará a la 1:30 p. m. (hora venezolana) de martes a viernes. 

Además, las carreras de Royal Ascot también se televisarán en NBCSN de martes a jueves, y el sábado, las carreras en vivo de Royal Ascot se transmitirán en NBC de 9 a. m. a 12 p. m. hora venezolana, y se podrán ver en streaming en Peacock de 9 a. m. a 1:30 p. m. 

Además, toda la temporada de Royal Ascot también será televisada en directo cada día por FanDuel TV.

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