Camino a las 2.000: Este jockey venezolano fue el más destacado de la semana en Estados Unidos

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Una semana productiva para el piloto venezolano Mychel Sánchez, quien estuvo en tres hipódromos distintos cumpliendo con su trabajo de montas: Delaware Park, Laurel Park y Parx Racing. El jinete venezolano, quien desplazó recientemente a Emisael Jaramillo en el puesto seis de los criollos más ganadores de carreras en Estados Unidos, va encaminado a las dos mil victorias en tierras norteñas.

Mychel Sánchez, camino a los dos mil triunfos

Mychel Sánchez, nativo del estado Zulia, Venezuela, esta semana fue el piloto criollo más destacado de la semana con siete victorias. Estos triunfos fueron logrados en Parx Racing y Laurel Park. En Delaware, estuvo activo, pero no pudo visitar el parque de vencedores.

Sánchez inició la semana con dos victorias en Parx Racing. Las dos primeras victorias de la semana fueron el lunes; con Adero y luego con Paco the Taco Man, ambas para Mamie Ness. El martes capturó dos más: More Than Grace para Michael Pino y luego con Dreaming of Bella para Mayra Montoya. Cerró la semana en Filadelfia con Kinni’s Charm para Michael Pino, el miércoles.

Durante la jornada del domingo en Laurel Park, se tomaron dos fotografías: Suremeanttoobe y And Sum, ambas para el entrenador Michael Trombetta. Con estas siete victorias, totaliza 129 en la temporada y 1,962 de por vida en Estados Unidos.

El zuliano tiene 93 victorias en Parx Racing, como líder, y se encamina a su cuarto título consecutivo. En Laurel Park, es tercero en el leaderboard con 12 triunfos.

Mychel Sánchez tiene diez compromisos entre la jornada de lunes y martes en Parx Racing. Cierra la semana con una monta el jueves en Delaware Park y cinco en Laurel Park, entre jueves y viernes.