Jinete venezolano gana su primer Stakes en Estados Unidos en el hipódromo de Laurel Park

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La tarde de este domingo 14 de junio del 2026, se realizó en el hipódromo de Laurel Park una jornada de ocho competencias hípicas donde, la más importante, fue la celebración del Stormy Blues Stakes de $100.000, reservado para potras de tres años en distancia de 1.100 metros en la grama.

Estados Unidos: Jinete venezolano gana su primer Stakes en Laurel Park

La selectiva se disputó en la séptima y penúltima carrera del programa dominical, donde la victoria se la llevó la potra Hark Theangelssing, presentada por el entrenador Michael Trombetta y tuvo la monta del joven jinete profesional venezolano Ismerio Villalobos para los colores del Estate of Larry Johnson.

Los parciales de la carrera fueron pasados en, 22,19 los primeros 400 metros, la media milla en 44.73 y el kilometro en 56.05 para culminar la carrera en un tiempo oficial de 1:02.04 con un remate de 5.99 en los 100 metros finales y dejar dividendos de $24.40 a ganador, $10.40 el place y $7.20 el show de la prueba.

Hark Theangelssing es una potra nacida el 29 de marzo del 2023, producto del semental Mendelssohn en la matrona Questionoftheday, por The Factor, la cual debuta de manera victoriosa en su primera presentación como tresañera y ahora tiene una campaña de tres triunfos en cinco actuaciones cumplidas con poco más de $150.000 en dinero generado para su propietario.

Para el jockey profesional venezolano Ismerio Villalobos es su 11 fotografía del año en 133 montas que ha realizado hasta los momentos y su primer triunfo en una prueba selectiva como jockey en Estados Unidos desde que llegó en el 2023, donde acumula poco más de 100 logros hasta los momentos.