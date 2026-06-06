Mychel Sánchez acaparó los flashes con tres visitas al paddock de ganadores de Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Mychel Sánchez se transformó en la figura indiscutible de la delegación criolla este sábado 6 de junio en el óvalo de Parx Racing. El circuito de Pensilvania organizó una cartelera de nueve competencias de carácter condicional, una reunión ordinaria que careció de pruebas selectivas pero que derrochó emoción de principio a fin gracias a la notable efectividad del fustigador venezolano sobre la pista de arena.

Sánchez ratificó su excelente momento profesional al adjudicarse la mejor parte de la jornada sabatina. El nativo firmó un total de cinco compromisos montados en el programa y logró una destacada efectividad al cruzar la sentencia en ganancia en tres oportunidades. Este espectacular "hat-trick" o triplete de victorias consolida su estatus como uno de los pilotos más solventes y ganadores del circuito de Filadelfia.

Parx Racing: Mychel Sánchez triplete ganador

Mychel Sánchez, firmó un total de cinco montas para este sábado. La racha de triunfos comenzó en la misma primera carrera de la jornada con el ejemplar Tavern Time (2), para el entrenador Jamie Ness, en un claiming de $23.000 en distancia de 1.664 metros con registro final de 1:45.31. Este ejemplar dejó en la taquilla $6.80 a ganador, $3.40 a placé y $2.40 a show.

Acto seguido, en la segunda carrera de la jornada Sánchez llevó las riendas ganadoras del ejemplar Hi Heeled Warrior (6), una hija de Warrior’s Reward, que sumó la undécima victoria en campaña de 42 carreras para el entrenador Irving Rodríguez, para los colores de The Hakim’s Stable LLC. Esta prueba se corrió en distancia de 1.700 metros en crono final de 1:50.19. En la taquilla abonó $7.40 a ganador, $3.40 a placé y $2.40 a show.

El triplete ganador fue encima de Reelin N Dealin (7), en la sexta carrera de la jornada por un Claiming de $21.000 en distancia de 1.400 metros en crono de 1:26.65. El conducido por Sánchez, fue presentado por Michael Pino, para el Philip Rubin Racing Stabel LLC.

Estados Unidos: Mychel Sánchez encaminado a los 2000 triunfos

Con este brillante triplete de éxitos, Mychel Sánchez elevó sus estadísticas a 122 triunfos en la campaña general de los Estados Unidos. De ese total, 88 fotografías corresponden de forma exclusiva al presente mitin de Parx Racing. Este dominio en Pensilvania se traduce en una producción monetaria superior a los 3.8 millones de dólares en premios conducidos; una cifra de enorme impacto si se considera que la temporada apenas se encuentra a mitad de año.

Asimismo, el látigo venezolano consolidó su marcha hacia una cifra histórica en el Norte. Desde su debut profesional en las pistas norteamericanas en la temporada de 2013 hasta la actualidad, el consistente fustigador acumula un gran total de 1.955 victorias de por vida, marca que lo coloca a las puertas de la mítica barrera de los 2.000 lauros en el exigente turf estadounidense.