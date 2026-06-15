Te sorprenderás: Campeón jinete de Santa Anita cuenta con tres montas para el Festival Racing Royal Ascot

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Todo listo para otra jornada de carreras en Inglaterra con el Festival Racing Royal Ascot. Royal Ascot es una prestigiosa reunión hípica británica, conocida por su elegancia y tradición. Este martes inicia la jornada en Ascot, Inglaterra, donde reúne a los mejores caballos y jinetes del mundo en emocionantes carreras, siendo un evento social destacado con larga historia desde 1711.

Juan Hernández cuenta con tres montas

Juan Hernández, de 34 años ganó recientemente su carrera número 3,000 y ha ganado 12 títulos de jinete entre Del Mar y Santa Anita, incluyendo los cuatro últimos en la temporada de verano de Del Mar. Sus montas en Royal Ascot serán las primeras fuera de Norteamérica.

Las montas asignadas son para el entrenador Wesley Ward en el prestigioso encuentro de Royal Ascot, que comienza el martes en el hipódromo de Ascot, en Inglaterra. Ward ha ganado 12 carreras en Royal Ascot, siendo su victoria más reciente en 2021 con Campanelle en la Commonwealth Cup (G1).

Ward, se convirtió en el primer entrenador estadounidense en ganar una carrera en este evento, logrando la hazaña en 2009 con Strike the Tiger en el Windsor Castle.

Hernández montará a

Ruiva en el Queen Mary Stakes (Gr2) para potrancas de 2 años, el miércoles.

en el Queen Mary Stakes (Gr2) para potrancas de 2 años, el miércoles. Bacio en el Palace of Holyroodhouse Handicap para caballos de 3 años, el viernes.

en el Palace of Holyroodhouse Handicap para caballos de 3 años, el viernes. Ez Tina en el Norfolk Stakes (G2) para caballos de 2 años, el sábado.

Hernández ya ha guiado a dos de las tres monturas. El 28 de abril, Bacio tuvo una victoria en el césped en Churchill Downs y Ruiva ganó en Churchill Downs el 29 de abril. Montará a Ez Tina por primera vez, una yegua que ganó su primer triunfo en una carrera para debutantes de cinco furlongs el 17 de mayo en Woodbine.