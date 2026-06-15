Paco López indetenible: el jinete mexicano alcanzó esta cifra histórica en su carrera profesional en tierras del Tío Sam

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Sin duda, el jinete de la semana está en la mano del jinete Paco López, quien, luego de cumplir una suspensión impuesta por la HISA, regresó con todo y con miras de llegar a las cinco mil victorias de por vida en Estados Unidos. El jockey mexicano sumó 20 triunfos, que incluyen un stakes.

Paco López arrasó esta semana

Paco López se ha convertido en un jinete de excelencia y de gran experiencia en tierras norteñas. López inició el camino de las 20 victorias en la semana en el hipódromo de Parx Racing, donde alcanzó tres victorias, entre lunes y martes.

Entre miércoles y jueves, sumó tres más, pero en el circuito de Delaware Park. El jueves en la tarde consiguió dos victorias en Laurel Park, y cerró en la noche con otro triunfo, pero en el hipódromo de Penn National.

Durante el fin de semana en el hipódromo de Monmouth Park, visitó en once oportunidades el paddock de vencedores. El sábado lo hizo seis veces y el domingo cinco. Entre las victorias destacamos el triunfo con sobre Baby Vino en la Pegasus Stakes para Lindsay Schultz, que lo califica directo al Haskell Invitational Stakes (G1) de un millón de dólares a repartir el sábado 18 de julio.

López es líder en dos circuitos americanos

Paco López, quien se mantiene activo en cinco circuitos estadounidenses, es líder en Monmouth Park, con 35 fletadas, y en Delaware Park, con 27 primeros.

Para esta semana, Paco López sigue el mismo itinerario anterior. Parx Racing, Delaware Park, Laurel Park, Penn National y Monmouth Park. López suma 142 victorias en la temporada y 4,505 de por vida.