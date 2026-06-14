No dejó para nadie: Paco López con seis victorias en Monmouth Park

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El jinete profesional Paco López dictó una cátedra de conducción este sábado en el hipódromo de Monmouth Park. El fusta azteca logró la impresionante cifra de seis victorias sobre nueve compromisos de montas disputados, rendimiento que consolidó su dominio absoluto en el circuito de Nueva Jersey. Una de sus victorias llegó en dupla con el entrenamiento venezolano.

Inicio de la racha junto a Juan Carlos Ávila

El ganador del Preakness Stakes (G1) de la presente temporada con el ejemplar Napoleón Solo inició su seguidilla de triunfos en la primera carrera de la jornada. López cruzó la meta en el primer puesto a bordo de Fidelightcayut, un pensionado del entrenador venezolano Juan Carlos Ávila. La victoria se concretó en un claiming de $20,000 sobre un recorrido de 1,600 metros en la pista de césped, con un registro de 1:34.28 y dividendos de $3.00 a Ganador, $2.40 al Place y $2.10 al Show.

Inmediatamente después, en la segunda carrera, se impuso en un Allowance Optional Claiming de $55,000 en distancia de 1,200 metros. El látigo venció con Twelve Treasures, ejemplar del preparador Renaldo Richards, con una marca de 1:10.02 que otorgó dividendos de $9.40, $4.20 y $2.60 respectivamente.

López mantuvo el ritmo ganador en la tercera competencia de la tarde sabatina. En esta prueba aseguró el triplete sobre She’s a Gamer, conducida para la entrenadora Kelly Breen en un Allowance Optional Claiming de $52,500. El crono oficial se detuvo en 1:10.45 para la distancia de 1,200 metros en arena, con pagos de $3.40, $2.40 y $2.10.

Hegemonía en pruebas selectivas y cierre de la jornada

La cuarta fotografía del sábado para Paco López aconteció en la quinta carrera del programa, la cual significó su primer éxito selectivo de la tarde: el Pegasus Stakes. A bordo de Baby Vino, entrenado por Lyndsay Schultz, el mexicano dominó el evento de 1,700 metros en arena con un tiempo de 1:44.36, hecho que dejó dividendos de $7.80 a Ganador, $3.20 al Place y $2.10 al Show.

El jinete alcanzó su quinta victoria en la séptima competencia por intermedio de Happy Offering en un Allowance Optional Claiming de $65,625. En el trayecto de 1,670 metros sobre la arena, el purasangre fijó un tiempo oficial de 1:43.63 y devolvió dividendos de $3.60, $2.60 y $2.20.

Para cerrar su histórica jornada sabatina, el fusta mexicano conquistó la octava prueba del orden oficial, un Maiden Claiming de $23,575 en la tradicional distancia de la milla sobre la pista de césped. López guio al triunfo a Enjoying, pupila de Graham Motion, que completó el recorrido en 1:35.98 y repartió dividendos de $2.60 a Ganador, $2.20 al Place y $2.10 al Show de la carrera.