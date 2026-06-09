Paco López acecha las 4.500 victorias en Estados Unidos tras brillar en Parx Racing

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El arranque de la semana hípica presentó una intensa cartelera en el mitin de Parx Racing en Bensalem, Filadelfia. Este circuito, con actividad durante todo el año, organizó una agenda de diez competencias. El profesional veracruzano Paco López acaparó los reflectores gracias a un doblete de victorias sobre los cinco compromisos que asumió por la tarde.

El camino al triunfo en la jornada de lunes

El primer éxito del jockey azteca llegó en la quinta carrera del programa. López guio a la victoria a Union Doos en un Maiden Claiming de 32.000 dólares exclusivo para yeguas de tres y más años en distancia de 1.200 metros sobre la pista de arena. La defensora del establo del entrenador Robert Reid Jr. detuvo el cronómetro oficial en un tiempo de 1:13.45. En las taquillas de apuestas, la ganadora devolvió dividendos de 5.00 dólares a ganador, 3.20 el place y 2.40 dólares al show. El podio de la competencia lo completaron Honorisia en el segundo puesto y Medium Cool en la tercera casilla.

La segunda fotografía de la tarde ocurrió en la décima y última carrera de la reunión. A bordo de Time Tested, un ejemplar bajo el cuidado de Ruperto Pérez, López se impuso en un Claiming de 18.000 dólares para purasangres de tres y más años en trayecto de 1.300 metros en arena. El reloj oficial marcó un registro de 1:18.59. Esta victoria repartió dividendos atractivos de 12.60 dólares a ganador, 6.80 al place y 6.00 dólares al show. Capital Conquest cruzó la meta en el segundo lugar, mientras que Chip’s Friend rescató el tercer puesto.

Con la mira en un récord histórico del turf norteamericano

Tras asegurar estas dos fotos oficiales, el fustigador mexicano, quien conquistó el prestigioso Preakness Stakes (G1) de este año junto al tordillo Napoleón Solo, alcanzó las 4.487 victorias de por vida en los hipódromos de Estados Unidos. A partir de este momento, solo necesita 13 triunfos adicionales para ingresar al selecto club de los jinetes con 4.500 primeros lugares en el exigente hipismo estadounidense.