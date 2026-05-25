Para la historia: Jinete Juan Hernández llega a las 3.000 victorias en el hipismo de Estados Unidos

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El majestuoso óvalo de Santa Anita Park, ofreció este domingo 24 de mayo de 2026 una atractiva jornada de nueve carreras sin la inclusión de pruebas selectivas.

Las acciones formaron parte de las reuniones programadas para el tradicional Hollywood Meet, una temporada que congrega a destacados profesionales del circuito norteamericano y que mantiene en constante ebullición la hípica estadounidense.

Santa Anita Park: Juan José Hernández Cifra 3000 victorias Estados Unidos

El jinete mexicano Juan José Hernández inscribió su nombre en los libros dorados de la hípica estadounidense al conquistar la mítica cifra de 3.000 victorias de por vida, un hito que lo consolida como uno de los mejores látigos de la historia moderna.

La hazaña se concretó en la novena y última competencia del programa dominical en el recinto de Arcadia, California pues se disputó un Starter Allowance de $26.000 para yeguas de tres y más años, en distancia de la milla (1.600 metros) en pista de grama.

La encargada de escoltar a Hernández hacia la cifra soñada fue la tordilla de cuatro años Syntax (número 7). Bajo la preparación del entrenador Librado Barocio para los colores de Mia Familia Racing Stable.

La yegua ganadora dejó crono de 1:36.29 para el mencionado recorrido y dejó en taquilla $8.80 a Ganador, $4.60 el Placé y $3.40 el Show.

Esta histórica marca de 3.000 lauros llega en el punto más alto de su trayectoria profesional, en este año 2026, por lo que exhibe un ritmo de victorias implacable y una consistencia que desafía cualquier límite estadístico.

Su dominio en los óvalos norteamericanos no solo ratifica su vigencia, sino que lo posiciona en una ruta de ascenso constante hacia los récords más exclusivos.