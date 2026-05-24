¡Imparable en Illinois! Fusta venezolana impuso su clase el domingo en el óvalo de Hawthorne

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El recinto de Hawthorne Race Course, en Illinois (EE.UU.), abrió sus puertas la tarde de este domingo 24 de mayo para ofrecer una vibrante jornada hípica. El tradicional circuito estadounidense confeccionó un atractivo programa de siete competencias, el cual concitó la atención de los aficionados y reunió a destacados profesionales del patio.

Con una rica historia que abarca más de un siglo de competencia, este óvalo ofrece una atractiva programación que combina exigentes pruebas.

La talentosa jocketa Johanis Aranguren ratificó su excelente momento profesional al adjudicarse una valiosa victoria sobre la pista de Hawthorne, un triunfo que ratifica su constancia y capacidad productiva en los exigentes hipódromos norteamericanos.

Estados Unidos: Johanis Aranguren Triunfo Hawthorne Race Course

A la altura de la segunda del programa de la tarde dominical se disputó un Maiden Special Weight de $20.000 para yeguas de tres y más años en distancia de 1.100 metros (5 1/2 furlones).

En esa prueba la yocketa Aranguren llevó al recinto de ganadores a la alazana cuatroañera D’ Argonaut (número 4), presentada por el entrenador Eduardo Rodríguez para los colores de Rabindranat Acuna.

El tiempo final fue de 1:06.95 para la mencionada distancia y con 4 3/4 cuerpos de ventaja.

Al mismo tiempo la hija de Improbable en D’argent De Miel consigue su primera victoria del año en 14 actuaciones y dejó en taquilla un sorpresivo dividendo de $12.20 a Ganador, $4.60 el Placé y $3.20 el Show.

Para la joven fusta venezolana es su décima cuarta victoria tanto de la presente temporada como en su carrera profesional en el país del Norte.