Johanis Aranguren gana una y se mantiene líder en Fairmount Park

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este martes se dio inicio a la segunda semana de acción del meeting en el hipódromo de Fairmount en Illinois, donde se realizó una jornada de siete carreras y la yoqueta venezolana Johanis Aranguren volvió a sumar otro triunfo a su cuenta personal en el naciente meet.

Estados Unidos: Johanis Aranguren con otra victoria en Fairmount Park

A la altura de la quinta carrera de la tarde del martes se disputó un Allowance Optional Claiming de $20.000 para yeguas de tres y más años en distancia de 1.100 metros en arena, donde la victoria la logró Ice River de siete años con la monta de la yoqueta aprendiz venezolana, Johanis Aranguren y presentada por el entrenador Armando Hernández para John Hanna Enterprises LLC.

Los parciales de la competencia fueron de 23,55 en los primeros 400 metros, 47,74 la media milla y los 1.000 metros en 1:00.32 con un tiempo final de 1:06.97 para un remate en los 100 metros finales de 6,65 y triunfar con un cuerpo y medio de diferencia.

La yegua de siete años es un producto del semental Keen Ice en Voyage Beyond por Tapit, nacida el 14 de mayo del 2019 en Calumet Farm, la cual consigue su primera victoria del año luego de cuatro presentaciones y la décima fotografía en el paddock de ganadores de 44 pruebas que ha cumplido y llegar a los $227.000 en dinero producido, luego de solo haber costado $5.000.

Para la amazona criolla es su sexto triunfo del año y quinto del meeting en Fairmount Park, donde va colíder junto a su colega Alexander Bendezu. Para la jornada del sábado, donde se corre la segunda fecha de la semana, Aranguren tiene tres compromisos más de montas, y en el medio irá a Hawthorne donde cumplirá con dos montas más.