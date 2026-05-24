Arrasó: Jocketa venezolana logró espectacular triplete en este hipódromo de Estados Unidos

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El óvalo de Fairmount Park, ubicado en el Condado de Illinois, capturó la atención de la afición este sábado 23 de mayo con la disputa de una emocionante jornada de carreras.

El circuito estadounidense confeccionó una atractiva cartelera de ocho competencias, la cual reunió a destacados profesionales de la hípica norteamericana en un programa de alta exigencia.

La gran protagonista de la reunión sabatina fue la fusta venezolana Johanis Aranguren. La destacada jocketa aprendiz dictó cátedra sobre la pista al adjudicarse un espectacular e impecable triplete de victorias, una hazaña que no solo consolida su notable evolución profesional en el exigente circuito norteamericano, sino que también pone en alto el pabellón del hipismo venezolano.

Johanis Aranguren: Hat Trick Fairmount Park Datos hípicos

Aranguren abrió con triunfo en la segunda competencia, un Claiming de 10.800 dólares con la yegua What’s Crackin (número 4 en la gualdrapa), presentada por Heather Irion, dejó crono de 1:07.14 para los 1.100 metros (5 1/2 furlones) y pagó un dividendo de $3.00 por ganador, $2.20 el Place y $2.10 el Show.

Seguidamente en la tercera del programa, igualmente un Claiming de 12.500 dólares, la criolla visitó nuevamente recinto de ganadores al conquistar el “Back to Back”. Fue con el castaño Wicked Gus (número 5 en la gualdrapa), entrenada por Marvel U Straub, en defensa de los colores del Chance Lenon, con un tiempo final de 1:42.52 para la milla (1.600 metros) y dejó en taquilla $6.00 a ganador y $2.20 el placé.

Finalmente, en la octava y última carrera de la jornada fue un Starter Allowance para ejemplares de 3 y más años, en distancia de la milla (1.600 metros) más un premio a repartir de $15.000.

En esta competencia, la fusta Aranguren triunfó con “Hat Trick” con el zaino de seis años, Big Commerce (número 6), preparado por Heather Irion, con tiempo oficial de 1:41.72 además de generar un dividendo de $5.60 a ganador, $3.40 el place y $3.00 el show.

Con estos triunfos, Aranguren suma 11 lauros en lo que va de la estadística del actual meeting por lo que ocupa en el segundo lugar más una producción de $166.502.

Para este domingo 24 de mayo, la joven fusta tendrá un total de tres compromisos de montas en Hawthorne Race Course: