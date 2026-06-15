Refuerzos de lujo: Nuevos ejemplares importados llegan a La Rinconada

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La vigésima quinta reunión se realizó este domingo 14 de junio en el hipódromo La Rinconada donde contó con la programación de 13 competencias entre ellas los clásicos: Ejército Nacional Bolivariano (GII) y José Antonio Páez (GI), primer peldaño para la Triple Corona Nacional.

En la sexta del ciclo no válido fue para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

El ganador fue para el zaino argentino Silk Eyes (número 7), con la monta del jinete aprendiz Féliz Márquez y bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud asociado Transformers - Marco Antonio.

Llegada de nuevos ejemplares importados: Stud Transformers Datos hípicos

Tras culminar la competencia en el óvalo caraqueño, el Señor Cristián Viola, propietario del Stud Transformers anunció en entrevista para Meridiano Web la llegada de este domingo de nuevos ejemplares importados a Venezuela, a fin de comenzar campaña en la propia pista de Coche.

Ejemplares sureños en Venezuela. Foto: Cortesía.

“Es un día especial para nosotros porque casualmente llegaron al hipódromo La Rinconada dos sureños más para hacer campaña. Un ejemplar One Thing que es ganador clásico en Argentina y llegó otro llamado Le Revele, un caballo de cuatro años, ganador de dos carreras que esperamos haga una gran campaña. Así es que muy contento por el que estamos por el que estamos pasando”.

Conozca a los ejemplares importados: La Rinconada Datos hípicos

El ejemplar One Thing nació en Brasil el 19 de julio de 2021 y viene con campaña de 4 victorias en 15 actuaciones que incluye el Clásico Forli (G2) en el Hipódromo de San Isidro (Argentina) . El zaino de cuatro años es un producto de Verrazano en Eiffel por Wild Event.

One Thing. Foto: Cortesía.

Su última victoria fue el 8 de marzo del presente año en el Premio Moraviano 2.000 en distancia de la milla (1.600 metros) en pista de grama, conducido por el jinete La Palma Martín Antonio La Palma y entrenado por Emanuel Matías Retamozo.

Para está ocasión, One Thing defenderá con los colores del Stud asociado Transformers - Marco Antonio, es decir, los mismos colores del ganador argentino Silk Eyes.

El siguiente es para el argentino Le Revele. Un macho zaino nacido el 21 de agosto de 2021 en el Haras San Lorenzo de Arenco. Es un producto de Equal Talent en Sulvie Guillem por Freud y viene de hacer campaña de 2 victoria en 10 actuaciones entre los óvalos de Palermo y San Isidro.

Le Revele. Foto: Cortesía.

En su última actuación llegó segundo en el Premio Ever Daddy, el pasado 16 de febrero del presente año en Palermo, montado por Martín Antonio La Palma en yunta con el también entrenador Emanuel Matías Remanzo.

A su llegada a La Rinconada, Le Revele formará parte de la divisa asociada Transformers - Rosa Mística.