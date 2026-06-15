Legado inmortal: A tres décadas de su siembra física recordamos a la yegua que definió la excelencia en la pista

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Un día como hoy 15 de junio, pero del año 1996, el Haras El Bosque, en Montalbán, estado Carabobo, fue escenario de una despedida histórica. Ese día, Gelinotte, la supercampeona del hipismo venezolano, falleció a los 19 años en el mismo lugar que la vio nacer un 24 de abril de 1977.

Legado de Gelinotte en el hipismo venezolano

Su legado permanece intacto como el de la mejor yegua criada en el país. Bajo el entrenamiento del siempre recordado Millard Ziadie, y los colores del Stud Saltrón, Gelinotte alcanzó la gloria en las pistas: fue campeona a los 2 y 3 años, obtuvo la Triple Corona de hembras y conquistó la Doble Corona ante los machos. Esta hija de Never Bend en Mariachi, por Princequillo, dejó una huella imborrable en la hípica nacional.

Un año antes de su muerte (1995), la campeona regresó al país preñada por Devil's Bag. De ese cruce nació un potro que falleció poco después de su ingreso al Hipódromo La Rinconada. Sin embargo, su historial como reproductora fue prolífico y de alto nivel.

Entre sus hijos destacó Real Forest, ganador clásico en Estados Unidos y figura entre los mejores tresañeros de Florida en la ruta al Kentucky Derby de 1986. También fue madre de Geline y de un grupo de yeguas que trascendieron como madres y abuelas fundamentales: Stormy Bend, Una Mariachi y French Account (yeguas madre en el Haras El Bosque), además de Willow Runner, Alynote y el semental Anauco.

Gelinotte no solo reinó en las pistas, sino que trascendió su propia era. Su estirpe se convirtió en una piedra angular de la cría nacional, y su influencia genética persiste como un legado innegable en los pedigríes que, hasta el día de hoy, continúan enriqueciendo y elevando el estándar de la hípica venezolana.