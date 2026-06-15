Un padrillo de élite: Champlain celebra su décimo séptimo ganador clásico

Suscríbete a nuestros canales

La edición 72 del Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII), se disputó este domingo 14 de junio como parte de la programación de la reunión 25 en el hipódromo La Rinconada.

Dicho evento selectivo fue a la altura de la octava carrera, primera válida para el juego del 5y6 jornada para ejemplares nacionales de cuatro y más años, en distancia de 1.800 metros y con un premio a repartir de 162.500 dólares.

Forrest Gump: Ganador Clásico Grado II La Rinconada Datos Hípicos

El ganador fue para cuatroañero Forrest Gump (número 4), reapareció luego de 42 días sin correr, montado por Hemirxon Medina en sustitución de Jean Carlos Rodríguez y entrenado por Jorge Salvador para los colores del Stud Alabama PB, cuyo crono fue de 114.1 para el trayecto de los 1.800 metros, por lo que abonó dividendo de Bs. 439,78 a ganador.

El ganador de la selectiva de Grado II es nacido y criado en el Haras La Primavera y es un producto de Champlain en Driada del Valle por Congret, por lo que suma su tercera victoria para 11 actuaciones.

Champlain: Semental mayor productor hijos ganadores clásicos

Forrest Gump consolidó su estatus como el decimoséptimo ganador clásico hijo de Champlain. Este triunfo permitió al semental escalar hasta el puesto número 12 entre los mayores productores de ganadores clásicos en la historia hípica venezolana.

A continuación, presentamos la lista de los 17 ejemplares ganadores clásicos de Champlain: Quick Mani, Tinti Classic, Sarasota, Rosa Champ, Lady Champ, King Champ, Rosemont, Luna Bonita, Valrazio, Shakman, Diosa Queen, El Gran Eladio, The Queen Nani, Daniela Runner, Amor Amor, Astuto y, recientemente, Forrest Gump.