Campaña de solidaridad: El legendario jockey Adone Bellardi necesita una cirugía urgente

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La hípica venezolana ha contado con grandes talentos en sus diferentes renglones. Uno de ellos es el recordado jockey Adone Bellardi, quien hizo historia al ganar a los 18 años la carrera cumbre del turf local, el Clásico Simón Bolívar, sobre el lomo del ejemplar uruguayo Vivo.

Bellardi, nacido en la región de Abruzzo (Italia), requiere en este momento del apoyo de los hípicos, pues su salud se encuentra comprometida debido a problemas visuales como glaucoma y cataratas. A sus 76 años, el mismo jinete que saboreó la gloria sobre grandes purasangres hoy lidia con una difícil situación para poder disfrutar de su retiro.

La situación de Adone Bellardi

El recordado fusta, que también llevó a El Corsario a ganar el Clásico Presidente de la República en 1974, necesita una intervención quirúrgica lo antes posible. Por ello, su familia ha iniciado una campaña a través de la plataforma GoFundMe para cubrir los costos de su tratamiento médico.

Exámenes, insumos y gastos quirúrgicos forman parte de lo que Bellardi necesita solventar. Para brindarle apoyo, se ha dispuesto de la siguiente información para canalizar los donativos que le permitan ser operado. Adone es una gloria del hipismo, cuyo nombre está inscrito con letras doradas en la historia del deporte venezolano, siendo además protagonista del único empate en los registros del magno evento sobre los lomos de Paunero.

A continuación el enlace de la campaña benéfica en nombre de Adone Bellardi:

https://gofund.me/19ef0375e

Pago Móvil

Banco Venezuela, María de Bellardi

C.I: 7.106.668

0424.133-61-31