Jockey que fue suspendido volvió a ganar una carrera luego de cinco años

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El tres veces ganador de la Cravache d'Or (Jockey del Año en Francia) Pierre-Charles Boudot acumuló exactamente 5 años, 1 mes y 7 días sin cruzar la meta en el primer lugar en suelo francés. Su última victoria en su país se registró el 8 de mayo de 2021. Tras recibir el aval oficial de France Galop la semana pasada, Boudot reapareció en las pistas el sábado 13 de junio y solo necesitó de siete compromisos de montas para reencontrarse con la foto ganadora en el principal óvalo de París.

Desarrollo de la carrera en el Prix de la Glacière

La competencia se disputó en la tradicional distancia de 1.600 metros (Milla) sobre la pista de césped de ParisLongchamp, reservada para potros y potrancas de tres años. Durante los primeros metros de la prueba, el ejemplar Armstrong Glory salió a marcar la velocidad del evento hípico. Por su parte, Boudot ubicó a Grey Reign en los puestos de vanguardia, contenida a la expectativa y cubierta por las líneas internas del giro de los palos.

Al enfilar la recta final, el jinete francés buscó el espacio definitivo a falta de 300 metros. La potra respondió con solvencia al fuerte remate para desplazar al puntero en los últimos 150 metros de carrera. El binomio registró un tiempo oficial de 1:39.12 en el cronómetro y dejó un dividendo definitivo de 3,20 € a ganador en las taquillas.

Campaña y pedigrí del purasangre Grey Reign

La ganadora Grey Reign es una potranca de tres años nacida en Francia, bajo la preparación y el entrenamiento del profesional Mathieu Pitart. El ejemplar venía en franco ascenso en sus presentaciones previas con un tercer lugar y dos cuartos puestos en la temporada actual. Con este lauro en el handicap parisino, la nieta de Wootton Bassett sumó el triunfo más importante de su historial pistero, confirma su evolución en las pruebas de velocidad y milla intermedia.

Hitos en la trayectoria del jockey francés

Pierre-Charles Boudot, nacido en diciembre de 1992, mantiene una de las hojas de vida más destacadas del turf mundial moderno. El fusta conquistó la estadística de jinetes en Francia en tres oportunidades (2015, 2016 y 2020). Además, en la temporada 2016 estableció un récord histórico para el continente europeo al firmar 300 victorias en un solo año calendario hípico europeo.

Su hazaña internacional más recordada ocurrió en la edición de 2019 del Prix de l'Arc de Triomphe. En esa tarde de gala, el jinete francés guio al triunfo al purasangre Waldgeist. Con esa mítica conducción, logró quitarle el invicto y el tricampeonato a la legendaria yegua Enable ante miles de aficionados.