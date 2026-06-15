De YouTube a las pistas: El potro Mr. Beast deslumbró en Santa Anita Park

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El hijo de Tiz the Law saltó al óvalo de Arcadia a primeras horas de la mañana dominical para ejecutar su plan de acondicionamiento físico. El ejemplar se desplazó con total soltura en la recta de enfrente y cubrió la distancia de 800 metros en un gran nivel de velocidad. El pensionado de los líderes del circuito californiano demostró potencia en su accionar y un cómodo accionar al momento de girar el codo final hacia la recta de las emociones.

Los tiempos oficiales del reloj en el cronómetro de los comisarios

El potro detuvo los relojes oficiales en un tiempo definitivo de 47.20 segundos, desde el aparato de salida para la distancia de los 4 furlongs (800 metros). El ejercicio de velocidad pura se ubicó en el puesto número seis de un total de 96 ejemplares que trabajaron esa misma distancia en la jornada matutina bajo la mirada de su entrenador, el afamado Bob Baffert.

Los comisarios de pista reportaron que el purasangre finalizó el recorrido de manera cómoda y con un excelente galope de salida tras cruzar la meta de Santa Anita Park apareado con el potro Domus, un hijo del fallecido semental Uncle Mo.

El valioso pedigrí del hijo del campeón Tiz the Law

El dosañero es un producto del semental de primera temporada Tiz the Law, ganador del Belmont Stakes y del Travers Stakes en el año 2020. Su línea materna proviene de la selectiva yegua Bureau de Change, una hija del legendario jefe de raza Exchange Rate. Esta combinación genética confiere al corredor una alta dosis de velocidad inicial y la resistencia necesaria para destacar en los eventos de aliento del exigente calendario de dos años.

Un consorcio de propietarios millonarios detrás del corredor

El nombre del ejemplar genera gran curiosidad en las redes sociales, pero su propiedad pertenece de forma exclusiva a una alianza de inversionistas hípicos tradicionales. El purasangre defiende los prestigiosos colores del consorcio integrado por SF Racing, Starlight Racing y Madaket Stables. Esta sociedad adquirió los derechos del veloz atleta por una suma de $675.000 en las famosas subastas públicas de Keeneland en septiembre del año pasado y lo envaron a la cuadra del Hall of Fame, Bob Baffert en Santa Anita Park.