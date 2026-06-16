¡Fiesta hípica total! Tres clásicos de infarto y batalla por los lideratos este domingo en La Rinconada en la R26

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El Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 21 de junio de 2026 para la celebración de su reunión número 26 de la presente temporada. La jornada oficial, que consta de una atractiva cartelera de doce competencias, promete acaparar la atención de toda la afición gracias a una programación de alto nivel donde destacan tres pruebas selectivas de gran calibre: el IX Clásico "El Corsario" (GIII), VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII).

Este evento dominical no solo pondrá a prueba a los mejores profesionales del patio, sino que además servirá de escenario para la consolidación de la nueva generación de purasangres en el óvalo de Coche.

La Rinconada: Pruebas selectivas de la jornada R26

IX Clásico "El Corsario" (Grado III)

Acto seguido, en la segunda carrera de la tarde aproximadamente a las 1:25 p. m., se correrá este evento en distancia de 1.100 metros. La competencia servirá de escenario para cinco prometedores potros nacionales e importadas de dos años que buscan la consolidación dentro de su generación.

VI Clásico Bambera (Grado II)

Esta importante competencia rinde homenaje a Bambera, una potra de leyenda que entrenó el zuliano Gustavo Delgado. En su brillante trayectoria, la recordada yegua conquistó pruebas de la talla del Clásico Simón Bolívar, el República Bolivariana de Venezuela, el José Antonio Páez y el Clásico del Caribe. Además, alcanzó la Triple Corona para yeguas en el año 2009 con sus victorias en los clásicos Hipódromo La Rinconada (GI), Prensa Hípica Nacional (GI) y General Joaquín Crespo (GI).

Aunque perdió el Clásico Cría Nacional frente a Harriman, la campeona del popular "Caletero" Delgado se reivindicó de manera espectacular el 25 de octubre de 2009, fecha en la que obtuvo el Clásico Simón Bolívar y dejó una huella imborrable en la historia hípica. Para esta sexta edición, la nómina incluye a siete destacadas yeguas nacionales de cuatro y más años.

II Clásico "Ángel Francisco Parra" (Grado III)

La última selectiva del día, será en la octava carrera, segunda válida pautada para la 3:55 de la tarde. Esta prueba se disputará en un trayecto de 1.100 metros y reunirá a siete potrancas nacionales e importadas de dos años por primera vez en la temporada. Es una oportunidad de oro para observar a las piezas que prometen ser las futuras estrellas de la pista.

Homenaje a una leyenda: Ángel Francisco Parra

El clásico de la tercera carrera evoca el nombre de una de las figuras más emblemáticas y respetadas del hipismo venezolano. El apelativo de este profesional es sinónimo de dedicación, talento y efectividad.

"Araguaney" Parra consolidó una trayectoria de décadas sobre la arena del óvalo de Coche gracias a su estilo elegante, su inteligencia en la silla y su capacidad para entender a cada purasangre. El punto culminante de su ilustre carrera se resume en una cifra asombrosa: más de 2.005 victorias de por vida. Esta marca representa miles de horas de trabajo en los entrenamientos matutinos y una enorme maestría que ya está grabada en los libros de récords.

El 5y6 Nacional no detiene su crecimiento

El pasatiempo por excelencia de la afición hípica venezolana mantiene su ritmo ascendente. En la reunión pasada, el juego registró un hito histórico tras alcanzar una recaudación total de Bs 588.973.150,00, lo que demuestra el enorme entusiasmo del público.

Sigue la batalla por las estadísticas: Jinetes Entrenadores Meeting

La reunión 26 marcará la octava fecha del segundo meeting del año, un período clave donde cada carrera cuenta para definir los lideratos de la temporada.