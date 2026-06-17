¡Gran favorito! El invicto Gran Manuel va por su primer éxito selectivo en La Rinconada

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La rica historia del hipismo venezolano reserva un lugar de honor para El Corsario, uno de los purasangres más trascendentales que ha pisado la arena del óvalo de Coche. En la temporada de 1972, este imponente corredor inscribió su nombre en letras doradas tras convertirse en el segundo Triple Coronado del país, una gesta que la afición aún admira por su brillantez y tenacidad.

El legendario ejemplar demostró su superioridad desde el mismo inicio de la exigente tríada, con victorias contundentes en el primer y último paso. No obstante, fue en el Clásico Ministerio de Agricultura y Cría (denominado en la actualidad Clásico Cría Nacional) donde el campeón sacó a relucir su casta, tras un esfuerzo supremo sobre la propia sentencia para doblegar al aguerrido Molinero, un triunfo memorable que selló su inmortalidad en las pistas.

Más allá de su histórica Triple Corona, la campaña global de El Corsario fue un monumento a la consistencia. Su foja cerró con un total de 17 triunfos, complementada con múltiples figuraciones en los demás puestos del marcador. Sus estadísticas ratifican una notable capacidad para mantenerse siempre en la pelea y su condición de contendiente formidable en cada una de sus salidas.

Hoy, el recuerdo de este titán inspira a criadores, entrenadores y jinetes, mientras su nombre vive en la memoria colectiva como un recordatorio de la grandeza del turf nacional.

La nueva generación salta a la pista: La Rinconada R26

Este domingo, el homenaje a esta leyenda se traslada a la pista de La Rinconada con la disputa del Clásico El Corsario (Grado III). El primer evento selectivo de la jornada reunirá a cinco prometedores potros de dos años en un explosivo recorrido de 1.100 metros, una distancia ideal para observar la velocidad y el talento de las futuras estrellas del espectáculo hípico.

El atractivo de la competencia no es solo deportivo, sino también económico, pues los competidores disputarán una atractiva bolsa de 130.000 dólares en premios, una cifra que asegura una carrera de alta intensidad.

Gran Manuel acapara el favoritismo de la cátedra

El peso del favoritismo recae de forma unánime sobre las acciones de Gran Manuel (4). Este potro importado, hijo del semental Silver State, dejó una grata impresión en su estreno el pasado 17 de mayo, fecha en la que obtuvo una sólida victoria en este mismo trayecto de 1.100 metros. En aquella oportunidad, el pupilo del entrenador Ismael Martínez congeló los cronómetros en un excelente tiempo de 67.3 segundos y cruzó la meta con una imponente ventaja de quince cuerpos, bajo la acertada conducción del jinete Yoelbis González.

Un lote selecto en busca de la sorpresa: Segunda No Válida

A pesar del sólido perfil del favorito, los restantes cuatro aspirantes al título cuentan con los argumentos necesarios para buscar el éxito en la corta distancia: