¡Princesa Fina salta a la pista como la gran atracción del VI Clásico Bambera en La Rinconada!

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La adrenalina hípica alcanzará su punto máximo este domingo 21 de junio de 2026 en el Hipódromo La Rinconada. A la altura de la quinta carrera del programa oficial, el óvalo de Coche será el escenario para la sexta edición del prestigioso Clásico Bambera (Grado II), una prueba de aliento que se disputará en distancia de 1.800 metros.

Para esta ocasión, la nómina oficial reúne a un selecto grupo de yeguas maduras de cuatro y más años, dispuestas a inscribir su nombre en la historia selectiva del patio. Premio adicional especial de $162.500.

Una nómina de alto calibre: 1.800 metros La Rinconada

El lote presenta un perfecto equilibrio entre velocidad y resistencia, con profesionales de primera línea en la conducción y la preparación:

Piccina Mia (1): Contará con los servicios del jinete Oliver Medina y la presentación de Luis Peraza.

Brawuaisa (2): Tendrá la guía de Ángel Ybarra bajo el cuidado de César Pérez.

Antalya (3): Llevará en los estribos al efectivo Hemirxon Medina y cuenta con el entrenamiento de Jorge Salvador.

Marakovits (4): Recibirá la conducción de Félix Velásquez, también bajo la tutela de Jorge Salvador.

Petareña (5): Saltará a la pista con la monta de Winder Véliz y la presentación de Jefferson Rivas.

Quality Princess (6): Contará con el binomio conformado por Jean Carlos Rodríguez en la silla y José Gregorio Rodríguez en el aparato preparatorio.

Princesa Fina (7): Surge como la gran aspirante al triunfo de la jornada. Con la monta estelar de Robert Capriles y la preparación de Humberto Correia Jr., la valiosa corredora saldrá en busca de su novena victoria en un historial de 17 presentaciones públicas.

Bambera: El recuerdo de una leyenda inolvidable

Este importante evento rinde honores a Bambera, una de las campeonas más excelsas del turf venezolano, cuya campaña supervisó el entrenador zuliano Gustavo Delgado. Su trayectoria dorada incluyó éxitos de la magnitud del Clásico José Antonio Páez, el República Bolivariana de Venezuela, el magno evento Simón Bolívar y el Clásico Internacional del Caribe.

En la temporada 2009, la defensora de las sedas del popular "Caletero" Delgado alcanzó la Triple Corona de hembras tras imponerse de manera categórica en los clásicos Hipódromo La Rinconada, Prensa Hípica Nacional y General Joaquín Crespo. Aunque resignó su invicto en la triple corona nacional frente al tordillo Harriman en el Cría Nacional, su consagración definitiva llegó el 25 de octubre de ese mismo año, fecha en la que derrotó a los machos en el Clásico Simón Bolívar y dejó un recuerdo imborrable en la memoria de la afición.

El antecedente inmediato: 2025

En la edición de la temporada 2025, el triunfo correspondió a la selecta Princesa Manuela. En aquella oportunidad, la pupila de Luis Peraza cruzó la mete en ganancia con la monta de Yoelbis González y fue capaz de agenciar 111 exactos para el recorrido de 1.800 metros.