La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°26

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la semana 26 por las publicaciones del BloqueDeArmas

La jornada número 26 del año en el Hipódromo La Rinconada, tiene una programación de 12 competencias donde tres de ellas, se van a disputar tres pruebas clásicas, y dará chance a los potros de dos años a mostrarse en la arena de Coche. La primera de ellas será el Clásico El Corsario (GIII), la cual es una selectiva reservada para potros nacionales o importados de dos años en recorrido de 1.100 metros. Luego, en la quinta carrera no válida de la tarde dominical, se correrá la sexta edición del Clásico Bambera (GIII), para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años en distancia de 1.800 metros.

Por último, y dentro de las válidas del 5y6 Nacional, será el turno para que se honré la carrera del Jinete Ángel Francisco Parra (GIII) que se ha reservado para potras nacionales o importadas de dos años, en 1100 metros.

¡El día domingo 21 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo donde tendrà el aliciente de una prueba clásica para rendir tributo a la carrera de Ángel Francisco Parra. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Canela 14 Valeria Time 8 Lady Dumferline 4 Lelizamar 1

SEGUNDA VÁLIDA

Clásico Ángel Francisco Parra GIII

EJEMPLAR PUNTOS Señora Isabel 14 Jijona 7 Fortuna Suprema 5 Dama de Hierro 4

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Canciller 9 Ancelotti 8 Online 7 Zaraceño 3 Gran Euro 2 Predador 1

CUARTA VÀLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Base Armador 10 Mad Max 8 Dumpling 5 Brother Will 3 My Flyng Mate 3 El Trueno 2

QUINTA VÀLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Alana 10 Craigh Na Dun 6 Honey Time 6 Acanelada 5 Lady Isa 2 Mon Diplome 1

SEXTA VÀLIDA