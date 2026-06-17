Alerta para los cuadros: Confirmado el primer retiro en el bloque del 5y6 en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 21 de junio de 2026 para la celebración de su reunión número 26 de la presente temporada. La jornada oficial, que consta de una atractiva cartelera de doce competencias, promete acaparar la atención de toda la afición gracias a una programación de alto nivel donde destacan tres pruebas selectivas de gran calibre: el IX Clásico "El Corsario" (GIII), VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII).

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este miércoles 17 de junio, a través de sus redes sociales, se conoció la información de un caballo que estaba inscrito para la decima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Se trata de El Gran Mario (número 9) pues iba a una nueva carrera denominada Condicional de Reclamo para caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores hasta de cuatro carreras (Incluyendo carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Este ejemplar nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo and Racing, sería conducido por el jinete Jonathan Nava y en su más reciente actuación había llegado en la séptima casilla a 19 cuerpos del ganador Mad Max.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo de Henry Trujillo por Claudicación Miembro Posterior Izquierdo.