Luego de batallar con el superior Forrest Gump: Regresa un guerrero a La Rinconada tras 308 días

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El ambiente de gala se siente en el principal óvalo del país. La reunión número 26 de la presente temporada está lista para ofrecer un espectáculo de primer nivel el próximo domingo 21 de junio en el Hipódromo Internacional La Rinconada. Las autoridades estructuraron un atractivo programa de 12 competencias que incluye tres pruebas selectivas de gran trascendencia, un menú hípico que mantendrá la atención de los aficionados al borde de sus asientos.

Desde ya, la fanaticada hípica analiza los formularios y repasa las revistas especializadas en la búsqueda de los mejores ejemplares para confeccionar sus combinaciones en el tradicional juego del 5y6 nacional. El sistema de apuestas de la mayoría, caracterizado por sus atractivos dividendos, subirá el telón de manera formal a la altura de la séptima carrera de la tarde.

El esperado retorno del hijo de Vacation: La Rinconada R26

Más allá de los acumulados y las pruebas de corte selectivo, uno de los puntos de mayor interés en la jornada se escenificará en el bloque de las competencias no válidas. Específicamente en la sexta carrera del programa, pautada para las 3:05 de la tarde, el ejemplar Juan Andrés marcará su regreso oficial a las pruebas públicas tras un prolongado ayuno de 308 días sin acción en las pistas y con la monta nuevamente de Aray.

El pensionado del entrenador Deibis Guevara formará parte de una nómina sumamente equilibrada. La competencia está fijada en un exigente recorrido de 1.300 metros, un trayecto donde el noble corredor tendrá que medir fuerzas ante un total de ocho calificados rivales que no le harán el camino fácil en su retorno.

Un historial de valientes ante los mejores del patio: Sexta Carrera

El linaje y las actuaciones previas de Juan Andrés respaldan su capacidad corredora en el tiro de velocidad. El hijo de Vacation en la matrona Hakkasan posee la calidad necesaria para superar la inactividad. En su más reciente presentación antes del descanso forzado, bajo la hábil conducción del jinete Jhonathan Aray, el purasangre completó una valiente actuación que se tradujo en el tercer lugar del marcador.

En aquella oportunidad, el castaño enseñó el camino y dominó gran parte del trayecto en la punta, y cedió terreno solo en los metros decisivos ante el empuje de dos corredores superiores: Father Heart y el veloz Forrest Gump, ejemplar que en la actualidad ratifica su enorme poderío tras alzarse con los máximos honores en el Clásico Ejército Bolivariano.

El valioso defensor de las sedas del Stud "Iñaki II Mend-ACN" cuenta con el roce necesario para destacar en este tipo de compromisos. A lo largo de su campaña en el óvalo de Coche, Juan Andrés acumuló experiencia frente a piezas de la talla de King Julien, El Relámpago y el importado Rockville (Usa). Con estos antecedentes profesionales, la reaparición del pupilo de Deibis Guevara surge como uno de los atractivos imperdibles en una jornada dominical que promete emociones de principio a fin.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Juan Andrés:

Jun. 06 L. Tovar E/S 16.2 29,4 43,1 55,4 67,4 (1000) 80,4 2P 94,4/111,2// movido al final y respondió.

Jun. 13 J. Aray E/P 18 32 45,3 58 70,1 (1000) 83 2P 99,1/117// animado al final y respondió. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.