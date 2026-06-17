Conozca los argumentos de José Gregorio Rodríguez con Quality Princess para este domingo en La Rinconada

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La Rinconada se prepara para una de sus jornadas más atractivas de la presente temporada. El Instituto Nacional de Hipódromos estructuró una cartelera de lujo para este domingo, un programa que contempla un total de 12 competencias y tres eventos de corte clásico que mantendrán a la fanaticada hípica al borde de sus asientos desde el inicio de las acciones.

Uno de los preparadores que dirá presente en esta importante cita selectiva es José Gregorio Rodríguez. A pesar de no contar con una población numerosa de ejemplares en su caballeriza, el profesional dedica tiempo, constancia y máximo esfuerzo diario para presentar en plenitud de condiciones a cada uno de sus pupilos. Para esta oportunidad dominical, asumirá el reto de ensillar a una experimentada pistera en el Clásico Bambera, competencia fijada como la quinta carrera del programa en un exigente recorrido de 1.800 metros.

Experiencia y una conducción de total garantía: La Rinconada Selectiva

La encargada de defender los colores del establo será la yegua Quality Princess, una corredora que saltará a la pista de Coche con el número seis en su gualdrapa. Para este compromiso, la presencia del jinete Jean Carlos Rodríguez en el sillín representa un factor de enorme seguridad para los intereses del equipo, dado que el destacado látigo conoce a la perfección las facultades de la competidora y viene de conducirla hacia una victoria con autoridad en su pasada actuación.

El entrenador ofreció declaraciones exclusivas y analizó las posibilidades reales de su presentada de cara al trascendental cotejo dominical:

"Efectivamente, esta semana presentamos a la yegua Quality Princess con mucha opción de ganar la carrera. A pesar de que enfrentamos un lote fuerte, donde mediremos fuerzas contra rivales de la talla de Princesa Fina, la nuestra anda en excelente forma física. Con un poco de suerte en el recorrido, estaremos sin duda en el tope del marcador".

Asimismo, el preparador aprovechó el espacio ante los micrófonos para enviar un mensaje directo a los seguidores del deporte rey:

"Hay que apoyar con fuerza el juego del 5y6 nacional, el sistema tradicional de la mayoría".

Una veterana con casta de La Orlyana

Quality Princess es una corredora alazana de siete años, dueña de una extensa y productiva campaña de 44 presentaciones en las que acumula un total de seis victorias en el óvalo de Caracas. Su pedigrí respalda su resistencia en los tiros de aliento, al ser una hija del semental Big Prairie en la matrona You Don’t Know Me, por el recordado padrillo Know Fact.

La valiosa atleta nació y se crió en los potreros del prestigioso Haras La Orlyana, y en la actualidad defiende las sedas del Stud "La Gran Mireya". Con estos argumentos profesionales y una condición física impecable, el equipo de José Gregorio Rodríguez buscará dar la sorpresa y reclamar los máximos honores en una de las selectivas más emotivas de la tarde caraqueña.