Linaje de oro en La Rinconada: Nieta de un ganador de la Dubai World Cup debuta en una de las selectivas de Grado de la R26

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El segundo meeting de la temporada 2026 sigue en su desarrollo este domingo 21 de junio en el hipódromo La Rinconada y con motivo de la celebración del Día del Padre, el óvalo de Coche realizará la vigésima sexta reunión, con una atractiva programación de 12 carreras, que incluye tres clásicos de grado de alto impacto: El Corsario (GIII), Bambera (GII) y Ángel Francisco Parra (GIII).

Potranca: Importada Pedigree de ganadora Debut La Rinconada Datos Hípicos

La octava competencia de la tarde, segunda válida para el tradicional juego del 5y6 Nacional, bajará el telón de los eventos selectivos con la segunda edición del Clásico Ángel Francisco Parra (GIII), pues se le rinde homenaje en vida al reconocido ex jinete zuliano.

El lote es para potrancas nacionales e importadas de dos años, recorrerá en un trayecto de 1.100 metros y repartirá una atractiva bolsa de 130.000 dólares.

En el grupo de aspirantes destaca el estreno de la importada Dama de Fuego (USA). Se trata de una hija del semental Improbable en Keen Kingdom, por el consagrado Animal Kingdom (ganador del Kentucky Derby (G1) (2011) y la Dubai World Cup (Gr.1) (2013)).

En esta oportunidad, la alazana dosañera contará con la conducción de José Gilberto Hernández y la preparación de Manuel Vielma. La potranca saltará a la pista con las sedas del Stud Marv, es decir los mismo colores que defendió la también yegua estadounidense Bella del Nilo.

Trabajos previos: Dama de Fuego La Rinconada

Los ejercicios previos de Dama de Fuego en la arena de Caracas respaldan su condición atlética: El día 06 junio registró 62.2 para 1.000 metros, en silla, movida al final y respondió, mientras que el pasado sábado 13 de este mes trabajó de segunda vuelta y dejó crono en 62.8 para el mismo trayecto de 1.000 metros, en silla, sin hacerle nada y muy bien después de la raya.